Mulino sobre operación de puertos: ‘Esto no es una expropiación’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió la tarde de este lunes 23 de febrero al país para explicar las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operadas por la filial de CK Hutchison, Panama Ports Company.

Mulino recordó que este 29 de enero la CSJ declaró inconstitucional el contrato y que este 23 de febrero el fallo fue publicado en la Gaceta Oficial No. 30468, quedando debidamente ejecutoriado.

Ante este escenario, el mandatario informó que el Ejecutivo emitió un decreto de ocupación con el objetivo de garantizar la continuidad de la operación portuaria. “Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, subrayó.

El presidente indicó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado como propietario de ambos puertos, tomó posesión de las instalaciones “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales”, al tratarse de una actividad estratégica para la economía y el comercio mundial.

Nuevos operadores temporales

Mulino detalló que, durante la mañana, la Junta Directiva de la AMP autorizó presentar ante el Consejo de Gabinete Extraordinario los contratos de los operadores temporales, los cuales fueron aprobados posteriormente.

Las operaciones estarán a cargo de dos de las principales navieras y operadores portuarios del mundo. En el puerto de Balboa asumirá APM Terminals, subsidiaria del grupo Maersk, mientras que en el puerto de Cristóbal lo hará TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company.

El mandatario afirmó que esta decisión representa una muestra de confianza en el país y sostuvo que Panamá “recupera su imagen y el estatus internacional que nunca debió perder”.

Garantías laborales y nueva etapa

Mulino garantizó la estabilidad laboral de más de 7.000 trabajadores vinculados a las terminales portuarias, asegurando que todos mantienen sus puestos sin cambios. También indicó que los proveedores y clientes podrán continuar operando con normalidad.

El jefe del Ejecutivo señaló que el Gobierno se preparó durante meses para este escenario, calificándolo como el más complejo desde el punto de vista jurídico. Asimismo, reiteró que no le corresponde opinar sobre decisiones judiciales, pero sí coordinar las acciones necesarias para asegurar la estabilidad del país.

También anunció que se iniciará una nueva etapa para la concesión definitiva de ambos puertos mediante procesos abiertos y competitivos. “Lo haremos con transparencia, eficiencia, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para la República”, afirmó.

Mulino concluyó señalando que las decisiones adoptadas no responden a intereses particulares, sino al cumplimiento de la ley y a la protección del patrimonio nacional.