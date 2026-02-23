Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 23 de febrero

Este lunes 23 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el mundo cierra con hechos relevantes en el ámbito local e internacional.-Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato de Panama Ports Company, el Estado entregó por 18 meses la <b>operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a APM Terminals y Terminal Investment Limited, </b>mientras define una nueva concesión que deberá ser aprobada por el Gobierno.<b>-La Defensoría del Pueblo de Panamá </b>informó que inició un proceso de investigación administrativa, conforme a los protocolos legales, tras publicaciones relacionadas con la orientación brindada a una madre en su sede regional de La Chorrera.<b>-El juicio por el caso Odebrecht</b> se reanudó en su etapa de alegatos. La Fiscalía Anticorrupción, liderada por la fiscal Ruth Morcillo, detalló sentencias condenatorias y acuerdos con personas naturales y jurídicas que incluyen penas de prisión, inhabilitaciones, multas millonarias, comisos de bienes y devoluciones de dinero al Estado.<b>-El Comando Sur de Estados Unidos </b>informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un 'ataque letal' contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas o a la distribución de drogas.-<b>El Comité por la Libertad de los Presos Políticos</b> denunció que 300 detenidos mantienen una huelga de hambre para exigir celeridad en las liberaciones tras la Ley de Amnistía promulgada por la líder del régimen, Delcy Rodríguez.