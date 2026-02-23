Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 23 de febrero

Este lunes 23 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el mundo cierra con hechos relevantes en el ámbito local e internacional.

-Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló el contrato de Panama Ports Company, el Estado entregó por 18 meses la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a APM Terminals y Terminal Investment Limited, mientras define una nueva concesión que deberá ser aprobada por el Gobierno.

-La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que inició un proceso de investigación administrativa, conforme a los protocolos legales, tras publicaciones relacionadas con la orientación brindada a una madre en su sede regional de La Chorrera.

-El juicio por el caso Odebrecht se reanudó en su etapa de alegatos. La Fiscalía Anticorrupción, liderada por la fiscal Ruth Morcillo, detalló sentencias condenatorias y acuerdos con personas naturales y jurídicas que incluyen penas de prisión, inhabilitaciones, multas millonarias, comisos de bienes y devoluciones de dinero al Estado.

-El Comando Sur de Estados Unidos informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un “ataque letal” contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas o a la distribución de drogas.

-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que 300 detenidos mantienen una huelga de hambre para exigir celeridad en las liberaciones tras la Ley de Amnistía promulgada por la líder del régimen, Delcy Rodríguez.