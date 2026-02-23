Lluvias fuera de temporada afectan hasta 25 hectáreas de cebolla en Natá

Las lluvias fuera de temporada registradas en los últimos días provocaron afectaciones en cultivos de cebolla en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

El presidente de la Asociación Coclesana de Cebolleros (Acoceb), Novie Calderón, informó que las inundaciones impactaron entre 15 y 25 hectáreas dedicadas a este rubro, aunque la cifra oficial aún está en evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Las áreas afectadas se ubican principalmente en las zonas bajas de Río Grande y El Caño, donde la crecida del río provocó anegaciones. Además de la cebolla, también se reportaron daños en cultivos de zapallo, melón, sandía, pimentón y otros rubros.

Calderón explicó que la mayor parte de la producción en Coclé no sufrió daños, especialmente en sectores como El Cercado, Chungú y Margarilla, donde las condiciones se mantienen estables.

El dirigente precisó que actualmente el cultivo de cebolla se encuentra en etapa de manejo, ya que la cosecha en la provincia está prevista a empezar a finales de marzo, todo abril y parte de mayo. Por tanto, los terrenos afectados estaban en fase de desarrollo, no de recolección.

En cuanto a la cobertura de seguros, detalló que los productores que mantienen préstamos con el Banco de Desarrollo Agropecuario cuentan con respaldo a través del seguro agropecuario. Sin embargo, quienes siembran con recursos propios generalmente no aseguran sus cultivos.

Pese a las afectaciones puntuales, Calderón aseguró que no existe riesgo para el abastecimiento nacional de cebolla, ya que otras provincias como Herrera, Los Santos y Chiriquí mantienen producción activa y no reportan daños significativos.

El dirigente destacó que este evento climático resulta inusual para la temporada, ya que las crecidas y afectaciones similares suelen presentarse entre abril y mayo, en la transición hacia la temporada lluviosa.