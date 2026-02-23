¿Qué pasará con los trabajadores de PPC y subcontratistas?

¿Qué pasará con los 1.446 trabajadores portuarios que eran empleados por Panama Ports Company? La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se reunió con los trabajadores portuarios este lunes 23 de febrero para explicar los detalles del proceso de transición tras el anuncio de la entrada de Maersk y MSC como nuevos administradores de los puertos de Cristobal y Balboa.

“Hay muchos compañeros que tienen la preocupación de que puedan perder sus indemnizaciones, pero la ministra aclaró, que eso no va a ocurrir, que inclusive tanto administrativos como operativos vamos a tener puestos de trabajo”, manifestó Erick Urriola,

del Sindicato Industrial de Trabajadores Portuarios y Afines de Panamá, uno de 5 sindicatos que representan a trabajadores en ambos puertos.

Urriola detalló que la ministra se reunió con los trabajadores y les aseguró que se respetarían los contratos de los trabajadores, así como los convenios colectivos que se han firmado. “Nosotros necesitábamos que nuestros tiempos de trabajo se respetaran, ella dijo que según el decreto que hoy el presidente firmó, él ahí se compromete a respetar nuestro tiempo de trabajo, a respetar inclusive el convenio colectivo que debe terminar en el 2028 y entonces nosotros tenemos continuidad laboral por medio de una sustitución laboral”, detalló Urriola. Precisó que todos sus pasivos, su tiempo, la antigüedad y el salario se mantendrá igual.

La Estrella de Panamá contactó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que comunicó que efectivamente se mantendrán las condiciones de trabajo y los salarios. Explicaron que los contratos pasarán a manos de las nuevas empresas, pero que como parte de la negociación, se acordó respetar los puestos de trabajo y no realizar despidos.

Esto aplica para los trabajadores directos de Panama Ports, sin embargo los trabajadores de contratistas como ServiEstiba tendrán que reunirse directamente con las nuevas empresas. “Ellos van a pasar directo con un contrato directo hacia Maersk, que es acá en el Pacífico, o MSC en el Atlántico”, apuntó Urriola. Agregó que los trabajadores se van a reunir con los ejecutivos para acordar las mismas condiciones que tenían con Panama Ports.

Al final, la prioridad para los trabajadores es que se garantice su seguridad laboral y el pan para sus familias. “Un día despertamos con que fuimos sustituidos, o sea, salió en Gaceta Oficial que fuimos sustituidos. Esto todo se está dando de una manera bastante rápida. Pero bueno, después que se respeten nuestros puestos de trabajo y nosotros podamos ayudar al sustento de nuestra familia, que podamos mantener las condiciones que tenemos, será en beneficio de todo el país”.