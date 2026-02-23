Muere Bertha de Peláez, ícono de la televisión y la cocina en Panamá

La chef, autora y presentadora de televisión <b>Bertha de Peláez</b> falleció el pasado <b>21 de febrero a los 94 años</b>, según informaron sus familiares a través de redes sociales. Se va así una de las figuras más recordadas de la <b>televisión panameña</b>, quien se destacó por su programa <b>Cocina al minuto</b>, que se mantuvo al aire durante <b>25 años</b> en las pantallas de <b>Telemetro Canal 13</b>. Sus honras fúnebres se llevarán a cabo este martes 24 de febrero a las 10:00 a. m. en la <b>Parroquia María Auxiliadora</b>.Cubana de nacimiento y panameña por elección, <b>De Peláez</b> llegó al país en <b>1961</b> procedente de <b>Nueva York</b>, en <b>Estados Unidos</b>, donde residió durante dos años después de abandonar su isla natal. Su incursión en la <b>pantalla chica</b> se dio gracias a una amiga, quien le sugirió que sería buena demostrando su <b>amor por la cocina</b> ante las cámaras.La predicción resultó acertada y marcó el inicio de la trayectoria de su recordado <b>programa culinario</b>, en el que transmitió su <b>pasión por la cocina</b> no solo a las amas de casa, sino al público en general, incluidos los niños. Muchos de ellos, con el tiempo, se convertirían en <b>chefs</b> tras verla en televisión.Además de su paso por la pantalla chica, otra de las huellas que deja es la publicación del libro <b>Panamá, Ruta de Manjares</b>, con el que presentó a una <b>nueva generación de chefs</b> que llevó a un nivel destacado la <b>gastronomía panameña</b>.En el libro se presentaron <b>doce chefs</b> con platos representativos de las <b>provincias y comarcas de Panamá</b>, así como <b>66 recetas de cocina panameña contemporánea</b> que abarcan bebidas, platos fuertes y postres. Entre los participantes figuraban Alfonso De la Espriella, Felipe Milanés, Carlos Alba, Mario Castrellón, María de los Ángeles Echeverría y Hernán Correa. La obra también incluía <b>información histórica, gastronómica y turística de Panamá</b>, aportada por la periodista Esther Arjona.El texto —acompañado por fotografías de Tito Herrera— se completó con la publicación de <b>cinco recetas de doña Bertha</b>, además de aportes del chef Rubén Ortega Vieto y de Valli Alemán y Paola Reyes Corró, así como un texto de Julieta De Diego de Fábrega.'Les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque este es un <b>legado que quiero dejarle a Panamá</b>, la tierra que me acogió con tanto cariño', expresó De Peláez durante la presentación del libro en diciembre de 2016.