Defensoría del Pueblo inicia investigación contra Senniaf por caso en La Chorrera

<a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">La Defensoría del Pueblo</a> informó que, siguiendo los protocolos legales establecidos, inició un proceso de investigación administrativa tras las recientes publicaciones relacionadas con <b>la orientación brindada a una madre en su sede regional de La Chorrera.</b>De acuerdo con la entidad, el pasado 19 de febrero se abrió la queja No. 250-2026 contra el <a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a>, con el objetivo de<b> investigar los hechos expuestos por la usuaria.</b> La investigación se desarrolla bajo el enfoque del interés superior de la persona menor de edad, tal como lo establece la<b> Ley 285 de 2022.</b>La institución explicó que la apertura de la queja y el inicio del proceso administrativo surgieron a partir de la información y el apoyo brindado por una comunicadora, lo que consideraron necesario para deslindar las responsabilidades que puedan derivarse en el desarrollo de la investigación.La Defensoría reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, <b>especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes (NNA)</b>, asegurando que continuará actuando conforme a la normativa vigente para garantizar sus derechos.