Defensoría del Pueblo inicia investigación contra Senniaf por caso en La Chorrera

La Defensoría del Pueblo informó que, siguiendo los protocolos legales establecidos, inició un proceso de investigación administrativa tras las recientes publicaciones relacionadas con la orientación brindada a una madre en su sede regional de La Chorrera.

De acuerdo con la entidad, el pasado 19 de febrero se abrió la queja No. 250-2026 contra el Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con el objetivo de investigar los hechos expuestos por la usuaria. La investigación se desarrolla bajo el enfoque del interés superior de la persona menor de edad, tal como lo establece la Ley 285 de 2022.

La institución explicó que la apertura de la queja y el inicio del proceso administrativo surgieron a partir de la información y el apoyo brindado por una comunicadora, lo que consideraron necesario para deslindar las responsabilidades que puedan derivarse en el desarrollo de la investigación.

La Defensoría reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes (NNA), asegurando que continuará actuando conforme a la normativa vigente para garantizar sus derechos.