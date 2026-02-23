Gabinete aprueba concesión temporal de puertos Balboa y Cristóbal a APMT y TIL por 18 meses

En la tarde de este lunes 23 de febrero, en un Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó las resoluciones N.° 4 y N.° 5, mediante las cuales se autorizan los contratos de concesión transitoria —hasta por un total de 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Hasta la entrada en vigor del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia los puertos eran administrados por Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison.

Con la publicación este 23 de febrero en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de la Corte Suprema.