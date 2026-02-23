  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gabinete aprueba concesión temporal de puertos Balboa y Cristóbal a APMT y TIL por 18 meses

Con la publicación este 23 de febrero en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de la Corte Suprema.
Con la publicación este 23 de febrero en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de la Corte Suprema. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 23/02/2026 17:35
Las concesiones tendrán carácter temporal mientras se definen los términos de un esquema definitivo para la gestión de ambas terminales portuarias.

En la tarde de este lunes 23 de febrero, en un Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó las resoluciones N.° 4 y N.° 5, mediante las cuales se autorizan los contratos de concesión transitoria —hasta por un total de 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Hasta la entrada en vigor del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia los puertos eran administrados por Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison.

Con la publicación este 23 de febrero en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de la Corte Suprema.

Las medidas buscan evitar interrupciones en el funcionamiento de ambas terminales, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá.
Las medidas buscan evitar interrupciones en el funcionamiento de ambas terminales, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá. Cedida

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

En tanto, el acuerdo con TIL Panamá, S. A. fija una contraprestación de $15,800,000 de dólares por la administración del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. Ambos puertos se encuentran en las entradas al Canal de Panamá.

Las concesiones tendrán carácter temporal mientras se definen los términos de un esquema definitivo para la gestión de ambas terminales portuarias y se establece el pliego de cargos para efectuar la licitación de la administración de los puertos.

VIDEOS
Lo Nuevo