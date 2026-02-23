  1. Inicio
Claves del nuevo contrato de los puertos en Panamá: APM y TiL operarán Balboa y Cristóbal por 18 meses

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports.
Laura Chang
  • 23/02/2026 13:43
Este movimiento representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente del sistema portuario panameño, pieza clave del comercio marítimo global.

El nuevo escenario portuario en Panamá ya está definido.

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el contrato de Panama Ports Company, el Estado otorgó la operación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal a APM Terminals, filial de Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC.

Durante 18 meses, estos dos gigantes del comercio marítimo mundial administrarán las terminales mientras se diseña un nuevo modelo de concesión, en un proceso que deberá ser aprobado por el Consejo de Gabinete y refrendado por la Contraloría.

▪ Dos gigantes globales toman el control temporal

APM Terminals y Terminal Investment Limited (TiL) asumirán la gestión provisional de los puertos de Balboa y Cristóbal.APM operará la terminal del Pacífico (Balboa) y TiL la del Atlántico (Cristóbal).

APM es filial de Maersk, mientras que TiL es el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), dos de las mayores navieras del planeta.

▪ Contratos por 18 meses

La gestión será temporal, con una duración de 18 meses, período en el que el Estado definirá un nuevo modelo de licitación internacional para seleccionar operadores permanentes.

▪ La decisión nace de un fallo judicial

La medida surge tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.

Con la publicación del fallo en la Gaceta Oficial, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control operativo y estructuró dos contratos independientes para garantizar la continuidad.

▪ El Consejo de Gabinete debe aprobar y la Contraloría refrendar

La contratación será solicitada al Consejo de Gabinete de Panamá para su aprobación formal. Posteriormente, deberá contar con el refrendo de la Contraloría General de la República de Panamá, paso indispensable para que el contrato entre plenamente en vigor.

▪ Compañía de Puertos de Panamá queda fuera

La empresa, que desde 2015 pertenece al conglomerado CK Hutchison Holdings, queda fuera del radar portuario panameño tras más de dos décadas de concesión.

▪ Transición planificada para evitar improvisaciones

El coordinador de la comisión de transición aseguró que el país trabajó durante meses en un plan técnico para evitar improvisaciones y blindar la operación portuaria ante el fallo judicial.

El objetivo es doble: proteger la estabilidad laboral y mantener la calidad del servicio para las navieras, preservando la imagen de Panamá como hub logístico estratégico mundial.

▪ Empleos protegidos

Se garantiza la permanencia de aproximadamente 1,200 trabajadores directos, además de más de 3,000 empleos indirectos vinculados a empresas proveedoras.

Los trabajadores panameños seguirán operando la maquinaria existente bajo la supervisión de los nuevos operadores internacionales.

▪ Decreto de ocupación para asegurar la continuidad

El Estado emitió un decreto de ocupación para utilizar los equipos e infraestructura actuales, evitando cualquier paralización en Balboa y Cristóbal durante la transición.

▪ Panamá se prepara para arbitrajes internacionales

Ante los procesos de arbitraje iniciados por las empresas afectadas, el gobierno anunció que ejercerá su defensa contratando firmas internacionales especializadas.

