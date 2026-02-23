Claves del nuevo contrato de los puertos en Panamá: APM y TiL operarán Balboa y Cristóbal por 18 meses

El nuevo escenario portuario en Panamá ya está definido. Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el contrato de Panama Ports Company, el Estado otorgó la operación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal a APM Terminals, filial de Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC. Durante 18 meses, estos dos gigantes del comercio marítimo mundial administrarán las terminales mientras se diseña un nuevo modelo de concesión, en un proceso que deberá ser aprobado por el Consejo de Gabinete y refrendado por la Contraloría. ▪ Dos gigantes globales toman el control temporal APM Terminals y Terminal Investment Limited (TiL) asumirán la gestión provisional de los puertos de Balboa y Cristóbal.APM operará la terminal del Pacífico (Balboa) y TiL la del Atlántico (Cristóbal).

APM es filial de Maersk, mientras que TiL es el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), dos de las mayores navieras del planeta. ▪ Contratos por 18 meses La gestión será temporal, con una duración de 18 meses, período en el que el Estado definirá un nuevo modelo de licitación internacional para seleccionar operadores permanentes. ▪ La decisión nace de un fallo judicial La medida surge tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.