Danilo Pérez, Wynton Marsalis y Godwin Louis exploran la influencia africana del jazz en Nueva York

El músico y compositor panameño <a href="/tag/-/meta/danilo-perez">Danilo Pérez</a> realizará próximamente una serie de presentaciones titulada <b>‘Raíces Africanas’</b>, que lo llevarán al escenario del Lincoln Center de Nueva York, en Estados Unidos, junto al saxofonista Godwin Louis, el trompetista Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Allí presentarán un repertorio cuya premisa se centra en las <b>conexiones culturales y musicales entre África y América</b>.De acuerdo con el sitio web del Lincoln Center, la velada recorrerá distintas <b>tradiciones afrocaribeñas, latinas y de África occidental</b>, arraigadas en la herencia panameña de Pérez y en las raíces haitianas —así como en los viajes— de Louis. El espectáculo entrelazará sonido, relato y movimiento en presentaciones que buscan ser un <b>intercambio vivo de cultura y memoria</b>. La música estará acompañada por la voz de la cantante ganadora del Grammy Catherine Russell, la historiadora cultural Yvette Modestin y el maestro percusionista Weedie Braimah.Las presentaciones —que se llevarán a cabo entre el <b>12 y el 14 de marzo</b>— servirán además como plataforma para dos obras musicales: ‘The Panáfrica Suite’, de Pérez, y ‘African Roots, Diasporic Routes: Benin, Kongo, and the Music of the Americas’, de Louis. Ambas serán interpretadas en un espectáculo que busca profundizar en la <b>influencia de los ritmos africanos en el jazz contemporáneo</b>.