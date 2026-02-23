Danilo Pérez, Wynton Marsalis y Godwin Louis exploran la influencia africana del jazz en Nueva York

El músico y compositor panameño Danilo Pérez realizará próximamente una serie de presentaciones titulada ‘Raíces Africanas’, que lo llevarán al escenario del Lincoln Center de Nueva York, en Estados Unidos, junto al saxofonista Godwin Louis, el trompetista Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Allí presentarán un repertorio cuya premisa se centra en las conexiones culturales y musicales entre África y América.

De acuerdo con el sitio web del Lincoln Center, la velada recorrerá distintas tradiciones afrocaribeñas, latinas y de África occidental, arraigadas en la herencia panameña de Pérez y en las raíces haitianas —así como en los viajes— de Louis. El espectáculo entrelazará sonido, relato y movimiento en presentaciones que buscan ser un intercambio vivo de cultura y memoria. La música estará acompañada por la voz de la cantante ganadora del Grammy Catherine Russell, la historiadora cultural Yvette Modestin y el maestro percusionista Weedie Braimah.

Las presentaciones —que se llevarán a cabo entre el 12 y el 14 de marzo— servirán además como plataforma para dos obras musicales: ‘The Panáfrica Suite’, de Pérez, y ‘African Roots, Diasporic Routes: Benin, Kongo, and the Music of the Americas’, de Louis. Ambas serán interpretadas en un espectáculo que busca profundizar en la influencia de los ritmos africanos en el jazz contemporáneo.