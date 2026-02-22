‘For the Loved Ones’ es mi agradecimiento en forma de música

Este álbum es un homenaje a todas las personas que han marcado mi vida, tanto en lo personal como en lo artístico. For the Loved Ones es mi manera de agradecer y de dejar un legado sonoro que une mis raíces panameñas con influencias internacionales.Es una obra donde se integra todo mi universo sonoro: Latin Jazz, timba, bolero, ritmos en 6/8 como el zaracundé, straightahead jazz, baladas con batá y cumbia panameña – el tamborito. Es un disco tejido con la participación de destacados músicos de Detroit e invitados especiales, pensado como un homenaje íntimo a las personas que han marcado mi vida y, al mismo tiempo, como una declaración estética de lo que es PanaMO hoy. Cada género que he explorado está presente de alguna manera. La riqueza de haber acompañado a artistas internacionales y liderado proyectos como GrupObed me dio las herramientas para crear una fusión única. En este álbum se siente el pulso del Motown, el alma del jazz de Detroit y la energía de nuestra música tropical.