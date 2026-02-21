Ciudadanos o empleados: Las humanidades y ciencias sociales en la reforma educativa

En esta trama, de sistema y racionalidad instrumental, las humanidades y ciencias sociales críticas son un obstáculo para el objetivo del sistema. Las humanidades y ciencias sociales permiten a los individuos pensar, pensarse en esta realidad, ser crítico, entender lo que nos vuelve humanos y acceder a esa herencia histórica y cultural. Ellas nos dan la capacidad de entender la naturaleza y su situación actual, a desvincularse de estructuras dominadoras, descubrir y denunciar los discursos de posverdad sobre la realidad que les imponen.Los ataques a las humanidades y ciencias sociales buscan terminar con la amenaza de la existencia de seres humanos críticos, empoderados y exigiendo derechos, denunciando la exclusión, la desigualdad social y formándose para entender y dar lugar a nuevas y alternativas formas de organización social; es decir la formación de un ciudadano. Esto amenaza el sistema, que se resiste a cambios necesarios para mejores días en la población.