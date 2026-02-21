Protección de datos en Panamá: clave para atraer inversión y fortalecer la competitividad

Durante una entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, Lin Barsallo destaca que, en la medida en que un ciudadano sabe con certeza qué hará una empresa con sus datos y recibe una comunicación transparente al respecto, se genera un vínculo de seguridad que fomenta la continuidad de la relación comercial. Este escenario, dijo, contrasta drásticamente con la creciente preocupación ciudadana frente a organizaciones que comparten o utilizan información de forma opaca, exponiendo a los usuarios a daños económicos o legales. Para el experto, la diferencia entre una empresa comprometida y una que simplemente busca lucrar de forma inmediata radica en si ven la privacidad como un gasto innecesario o como una inversión estratégica en su activo más valioso: su reputación.Sin embargo, el panorama en Panamá aún enfrenta desafíos estructurales. A pesar de que la Ley 81 de 2019 sentó las bases y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 la reglamentó, la cultura de privacidad que se esperaba consolidada para este 2026 todavía muestra 'signos de inmadurez'. Lin Barsallo señala que este avance es necesariamente gradual y depende de una alineación crítica entre tres actores: el sector público, el sector privado y el regulador, representado por la Dirección de Protección de Datos Personales de la Antai. Detalla que esta tríada debe caminar en una misma dirección para que el país logre avances significativos. El sector público, por ejemplo, agrega, ha enfrentado recientemente infiltraciones en instituciones importantes, pero la falta de detalle sobre el alcance de estas brechas y el tipo de datos comprometidos evidencia una brecha en la transparencia que debe cerrarse.