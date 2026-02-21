MIDA: sector agro proyecta impacto de $350 millones con el bioetanol

La posible reactivación de la industria del bioetanol en Panamá ha delineado una hoja de ruta donde el sector agrícola prevé una inversión aproximada de $350 millones, afirmó Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), durante su participación en el segundo foro: “Biocombustibles, Bioetanol y Biomasa en la Construcción de una Política Nacional Orientada al Sector Productivo”, que organizó la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Ortiz enfatizó que el bioetanol tiene el poder de activar economías locales que van mucho más allá de las paredes de los ingenios azucareros. Aclaró que la inversión estimada de $350 millones no se limita a la adquisición de tecnología industrial; implica una reactivación masiva de la infraestructura civil y agrícola desde el “día cero”.

Según el director, una vez que el marco legal sea aprobado por la Asamblea Nacional, las inversiones comenzarán a ejecutarse de inmediato, generando un efecto multiplicador en sectores como el transporte, la hotelería, el comercio y los servicios técnicos en regiones como Coclé, Veraguas, Herrera y Chiriquí.

Uno de los pilares de esta iniciativa es la creación de empleo formal, a través de la generación de 30,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Ortiz destaca que esta demanda laboral no se limita a las labores de campo; la industria requiere un abanico diverso de profesionales que incluye ingenieros químicos, mecánicos, administradores, contadores y expertos en logística. Esta diversificación busca frenar la migración del talento joven hacia la capital, ofreciendo oportunidades competitivas en sus propias comunidades, comentó.

El impacto agrícola es igualmente profundo, con la meta de incorporar alrededor de 20,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña de azúcar. Este incremento permitirá que tierras que actualmente se encuentran abandonadas o con baja productividad vuelvan a ser el motor económico de la región.

Se espera que el proyecto de Ley 443, que propone la mezcla obligatoria del 10 % de etanol (E10) en Panamá, se comience a discutir a mediados de marzo en la Asamblea Nacional.