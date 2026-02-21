Un domingo entre libros

La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Los seres humanos nos separamos de los chimpancés hace 8 millones de años. En el planeta hay 8.7 millones de especies de animales, plantas y hongos. Hay un millón de millones de tipos de bacterias, virus y arqueas. Nuestro organismo acoge a 40 billones de bacterias (la mayoría no provocan enfermedades).Jonathan Kennedy es el responsable del extraordinario ensayo Patogénesis (Salamandra), cuya misión es explicarnos la relación entre las enfermedades infecciosas y las transformaciones históricas, sociales, políticas y económicas.Su hipótesis es que los microbios, los virus, las bacterias y los patógenos responsables de enfermedades infecciosas (desde la viruela hasta el sarampión pasando por la salmonela) colaboraron al dominio absoluto del Homo Sapiens; a que pasáramos de cazadores a seres sedentarios abocados a la agricultura; al desarrollo de la colonización europea en el continente americano; al traspaso del feudalismo al capitalismo y al surgimiento del moderno estado del bienestar.Patogénesis nos recuerda que la desigualdad y la injusticia, el crecimiento demográfico y el cambio climático, han marcado el destino de nuestra especie en materia de salud, donde los pobres históricamente han sido las principales víctimas de las enfermedades. ¿La solución? Invertir en agua potable, en saneamiento y en erradicar la pobreza.