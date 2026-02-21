Un domingo entre libros

Jon Fosse (Premio Nobel de Literatura 2023) nos comparte en Vaim (Random House) un universo de personajes ingenuos o demasiado astutos. Los seres que conviven en esta novela corta residen en algo abstracto llamado cotidianidad. Sus existencias van donde el viento de las circunstancias le indiquen. Es sobre un barco de nombre Eline. Un marino llamado Jatgeir, quien es dueño de esa nave que tiene dos literas. Un océano que lo lleva hoy al muelle en Sartor y mañana al puerto de Sund. Este hombre busca afanosamente un carrete de hilo negro y una aguja para coser un botón. Él no sabe qué añora más: si los viajes que hacía de joven, visitar con más frecuencia a su único amigo o a un amor no correspondido. En Vaim, Jon Fosse (1959, Noruega) demuestra ser el heredero legítimo de otros grandes hombres de letras. Tiene cercanías con Henrik Ibsen porque indaga en la conciencia de sus seres de ficción y en sus crisis intimistas, todo dentro de una tensión silenciosa. Rememora a Samuel Beckett por su austeridad en un lenguaje que sugiere más de lo que plantea y por las obsesiones de sus precarios personajes. Se hermana con Luigi Pirandello porque sus figuras literarias oscilan entre la incertidumbre y lo existencial, entre lo dilatado y lo vulnerable.

Salud, política y sociedad

La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Los seres humanos nos separamos de los chimpancés hace 8 millones de años. En el planeta hay 8.7 millones de especies de animales, plantas y hongos. Hay un millón de millones de tipos de bacterias, virus y arqueas. Nuestro organismo acoge a 40 billones de bacterias (la mayoría no provocan enfermedades). Jonathan Kennedy es el responsable del extraordinario ensayo Patogénesis (Salamandra), cuya misión es explicarnos la relación entre las enfermedades infecciosas y las transformaciones históricas, sociales, políticas y económicas. Su hipótesis es que los microbios, los virus, las bacterias y los patógenos responsables de enfermedades infecciosas (desde la viruela hasta el sarampión pasando por la salmonela) colaboraron al dominio absoluto del Homo Sapiens; a que pasáramos de cazadores a seres sedentarios abocados a la agricultura; al desarrollo de la colonización europea en el continente americano; al traspaso del feudalismo al capitalismo y al surgimiento del moderno estado del bienestar. Patogénesis nos recuerda que la desigualdad y la injusticia, el crecimiento demográfico y el cambio climático, han marcado el destino de nuestra especie en materia de salud, donde los pobres históricamente han sido las principales víctimas de las enfermedades. ¿La solución? Invertir en agua potable, en saneamiento y en erradicar la pobreza.

Inteligencia y libertad financiera

El nombre de Robert Kiyosaki (Hawái, 1947) debe serle conocido a más de un emprendedor. Porque es el autor de 26 libros dedicados a la educación desde las finanzas, los negocios y las inversiones. Si aún no le suena, de seguro este dato le ayuda a refrescar su memoria: escribió en 1997 Padre rico, padre pobre, cuyas ventas rondan los 40 millones de ejemplares. En su nueva obra, Familia rica, familia lista (Aguilar), regresa a conversar con los padres sobre la importancia de tener estrategias para administrar el dinero que ellos y sus hijos desean conseguir a través del activo que planeen construir. De acuerdo a Robert Kiyosaki, hay varias lecciones de vida que los papás deben transmitir a sus retoños: la meta es que el dinero trabaje para ellos y no viceversa; los riesgos son más necesarios que la seguridad de un ingreso fijo; no acepten una negativa de nadie sin antes intentar sus sueños; en los ingresos, gastos, activos y pasivos mandan más los hechos que la subjetividad y que las palabras claves relacionadas con la plata son ganar, invertir, ahorrar, gastar y donar.

Un niño en busca de sus padres

Según datos del U.S. Census Bureau, se estima que en 1990 llegaron a Estados Unidos unas 3.5 millones de indocumentados a través de su larga frontera con México y que esa cifra aumentó a 8.5 millones en el 2000. Entre ese volumen de personas, mayoritariamente clase trabajadora proveniente de Centroamérica, llegaron a la unión americana los progenitores del futuro poeta Javier Zamora. Primero lo hizo su papá y luego su mamá. A los 9 años, Javier emprendió una marcha durante más de 60 días que lo llevaron desde su El Salvador natal hasta la ciudad norteña de Arizona, donde sus adultos estaban radicados sin papeles, aunque con muchas ganas de salir adelante. Esa odisea de un niño atravesando carreteras y desiertos las narra Javier Zamora en su demoledor y hermoso libro de testimonio Solito (Random House). En una sociedad global que ha estigmatizado desde hace siglos al inmigrante como el responsable de todos sus males, una obra como la conmovedora Solito es de lectura necesaria para entender esta longeva crisis humanitaria y que ocurre, entre otras, porque hay países que no le brindan las mínimas garantías democráticas, económicas, políticas y educativas a sus ciudadanos. Javier Zamora estará en mayo en Panamá en el festival Centroamérica Cuenta.

