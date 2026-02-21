De la imposición a la rebelión: así estalló la revolución en San Blas en 1925

Tras la separación de Panamá de Colombia en 1903, el nuevo Estado emprendió un proceso de afirmación territorial que incluyó regiones históricamente autónomas. En el caso de San Blas, la presencia estatal fue tardía pero creciente. Funcionarios, maestros y policías fueron enviados con la misión de integrar a los gunadule al proyecto nacional.Sin embargo, esa 'integración' adoptó formas que la población local percibió como imposiciones. De acuerdo con el historiador James Howe en Un pueblo que no se arrodillaba: Panamá, los Estados Unidos y los Kunas de San Blas (2004), las autoridades impulsaron campañas para modificar la vestimenta tradicional de las mujeres, prohibir prácticas rituales y sustituir las autoridades comunitarias por representantes afines al gobierno central. El uso obligatorio de ropa occidental y la presión para abandonar adornos tradicionales como las molas o las chaquiras no eran simples cambios estéticos: tocaban fibras profundas de la identidad guna.Las escuelas estatales, además, promovían el castellano como lengua exclusiva de instrucción, relegando el dulegaya. En paralelo, se organizaron carnavales y activiadores como Howe y por historiadores panameños como Celestino Araúz y Patricia Pizzurno en dades 'civilizadoras' que buscaban desplazar las celebraciones y formas organizativas propias. Para los sáhilas (máximas autoridades tradicionales), estas medidas representaban una erosión sistemática de su cosmovisión y estructura social.