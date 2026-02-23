Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, como viceministra

Delcy Rodríguez anunció este lunes 23 de febrero la destitución de Camilla Fabri de Saab, esposa del empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, del cargo de viceministra de Comunicación Internacional en el Gobierno de Venezuela, reveló EVTV Miami.

La decisión forma parte de una reestructuración profunda del gabinete impulsada por Rodríguez tras la captura de Maduro, con el objetivo de sustituir a figuras cercanas al antiguo círculo de poder en áreas estratégicas del Ejecutivo.

Mediante un comunicado divulgado en sus redes sociales, Rodríguez informó que el cargo será ocupado por Rander Peña, a quien agradeció por asumir la responsabilidad al frente de la cartera. También reconoció brevemente el trabajo de Fabri durante su gestión.

La salida de Fabri ocurre en un momento de creciente presión política y judicial sobre Alex Saab, sobre quien han circulado rumores recientes sobre una posible captura en Venezuela, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su arresto.

Fabri, de origen italiano, había desempeñado funciones públicas vinculadas a la comunicación internacional y programas de atención a migrantes, y había mantenido un perfil visible en actos oficiales días antes de su destitución, recordó EVTV.