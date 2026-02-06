El caso de Alex Saab vuelve a sacudir a Venezuela entre versiones cruzadas y silencio oficial

Tras la publicación de las versiones, el abogado de <b>Saab</b>, <b>Luigi Giuliano</b>, negó categóricamente la captura y calificó la información de <b>falsa</b>, asegurando que su cliente estaba 'tranquilo' en Caracas. Algunos portales cercanos al empresario difundieron un desmentido que luego <b>retiraron</b>. Un alto dirigente del chavismo también rechazó la detención en declaraciones a la prensa.El silencio se profundizó cuando el presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Rodríguez</b>, evitó responder preguntas. 'No tengo competencia ni información sobre eso', dijo, esquivando el tema y sumando opacidad al caso.La primera detención de Saab ocurrió en <b>2020 en Cabo Verde</b>, durante una escala de un viaje de negocios. En aquel momento, Maduro aún no lo presentaba públicamente como un colaborador cercano. Pese a gestiones del gobierno venezolano, la <b>extradición a Estados Unidos</b> se concretó y luego se convirtió en pieza de negociación política.La salida de Saab de prisión en Estados Unidos fue parte de los <b>Acuerdos de Barbados</b>, firmados en octubre de 2023 entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición, con mediación internacional. El <b>indulto</b> concedido por el entonces presidente <b>Joe Biden</b> incluyó condiciones: no recuperar fondos entregados a la DEA, no publicar libros ni producir documentales, y la advertencia de que el perdón se limitaba a <b>un solo caso</b>, dejando abierta la puerta a <b>nuevas investigaciones</b>.A ello se suma un <b>proceso en Italia</b> contra Saab y su esposa, <b>Camila Fabri</b>, por <b>lavado de dinero</b>. La fiscalía italiana sostiene que dirigieron una red para ocultar fondos de corrupción internacional, desviando recursos destinados a ayuda humanitaria. En octubre, ambos pactaron <b>penas reducidas</b>: un año y dos meses para Saab y un año y siete meses para Fabri.Entre reportes periodísticos, negativas legales y un notorio mutismo oficial, el caso Saab vuelve a colocar a Venezuela en el centro de la atención internacional, con <b>más preguntas que respuestas</b> sobre el alcance real de la cooperación con Washington y el futuro judicial de figuras clave del chavismo.