El caso de Alex Saab vuelve a sacudir a Venezuela entre versiones cruzadas y silencio oficial

Desde la noche del martes, la presunta detención del empresario colombiano Alex Saab ha quedado envuelta en una cadena de versiones contradictorias, desmentidos parciales y ausencia de confirmaciones oficiales. Medios colombianos abrieron el episodio al citar fuentes de inteligencia estadounidenses que aseguraban un arresto en Caracas, incluso en el marco de una supuesta operación conjunta entre organismos venezolanos y el FBI. A la par, se mencionó una segunda aprehensión: la del empresario venezolano Raúl Gorrín, también investigado por lavado de dinero en Estados Unidos. Sin embargo, las defensas de ambos negaron los arrestos. El abogado de Saab afirmó que su cliente permanecía en su residencia capitalina, mientras que el representante legal de Gorrín sostuvo que este se encontraba en libertad. Más de 24 horas después de que circularan las primeras informaciones, ninguno de los dos había aparecido públicamente, alimentando la confusión.

Interrogatorios y cooperación, según la prensa internacional

El The New York Times informó que ambos empresarios habrían sido interrogados por agentes de seguridad durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, en un episodio que el diario describió como una profundización de la cooperación entre Caracas y Washington. El reporte indicó que funcionarios estadounidenses estaban al tanto de los procedimientos, pero no precisó si hubo detenciones formales ni liberaciones posteriores. “Se desconoce el estado actual de los dos hombres”, señaló el medio. De confirmarse, serían los primeros aliados de alto perfil del gobierno de Nicolás Maduro en quedar bajo el radar del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, según el mismo diario, un hecho que ha incrementado las suspicacias dentro del círculo de poder venezolano. Saab, quien fue ministro de Industrias y Producción Nacional, había sido destituido semanas atrás por Rodríguez. Para autoridades estadounidenses, ha actuado como testaferro del chavismo, acusación por la que estuvo más de dos años detenido en Miami antes de regresar a Venezuela el 20 de diciembre de 2023.

Negaciones, desmentidos y mutismo oficial