España: Detienen a padre por explotación infantil pagada con cripto

La Policía Nacional de España informó sobre la detención de un hombre en la ciudad de Madrid, acusado de abuso sexual infantil y de producir y distribuir material ilegal a través de plataformas digitales, a cambio de criptomonedas.

La investigación se inició en el mes de noviembre tras una denuncia anónima recibida a través del canal oficial de colaboración ciudadana habilitado por la Policía Nacional para reportar delitos de este tipo. Como resultado de las pesquisas, los agentes lograron localizar y arrestar al sospechoso un mes después. Actualmente, el detenido permanece en prisión, según confirmó este viernes la Dirección General de la Policía.

Durante el registro del domicilio, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que contenían material ilícito. La investigación fue desarrollada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, específicamente por especialistas en la sección de protección al menor, quienes determinaron que el detenido utilizaba aplicaciones de retransmisión en directo y servicios de mensajería para contactar a usuarios interesados en este tipo de contenido ilegal.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de delitos de corrupción de menores, producción, tenencia y distribución de material sexual infantil, decretándose su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y la vigilancia en el entorno digital para detectar y prevenir delitos contra menores, y recordó que existen canales oficiales y confidenciales para denunciar cualquier sospecha de explotación infantil.