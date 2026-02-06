España: Detienen a padre por explotación infantil pagada con cripto

La Policía Nacional de España informó sobre la detención de un hombre en la ciudad de Madrid, acusado de <b>abuso sexual infantil y de producir y distribuir material ilegal a través de plataformas digitales</b>, a cambio de criptomonedas.La investigación se inició en el mes de noviembre tras una <b>denuncia anónima recibida a través del canal oficial de colaboración ciudadana</b> habilitado por la Policía Nacional para reportar delitos de este tipo. Como resultado de las pesquisas, los agentes lograron localizar y arrestar al sospechoso un mes después. Actualmente, el detenido <b>permanece en prisión</b>, según confirmó este viernes la Dirección General de la Policía.Durante el <b>registro del domicilio</b>, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que contenían material ilícito. La investigación fue desarrollada por la <b>Unidad Central de Ciberdelincuencia</b>, específicamente por especialistas en la sección de <b>protección al menor</b>, quienes determinaron que el detenido utilizaba aplicaciones de retransmisión en directo y servicios de mensajería para contactar a usuarios interesados en este tipo de contenido ilegal.El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de <b>delitos de corrupción de menores, producción, tenencia y distribución de material sexual infantil</b>, decretándose su <b>ingreso en prisión provisional</b>.La Policía Nacional reiteró la <b>importancia de la colaboración ciudadana y la vigilancia en el entorno digital</b> para detectar y prevenir delitos contra menores, y recordó que existen <b>canales oficiales y confidenciales</b> para denunciar cualquier sospecha de explotación infantil.