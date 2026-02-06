Diputada Brenes denuncia al Senniaf por abusos y despidos injustos

La diputada <b>Alexandra Brenes</b>, del circuito 8-2 acudió este viernes 6 de febrero a la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> para interponer una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b> y otros servidores de la institución.Durante sus declaraciones, Brenes estuvo acompañada por <b>César Augusto Pérez</b>, exdirector de Prevención del Senniaf y encargado del <b>Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen</b>, quien aseguró haber sido desvinculado del cargo tras alertar internamente sobre presuntas irregularidades y situaciones de vulneración de derechos de menores en albergues estatales.La diputada explicó que la denuncia se sustenta en correos, <b>informes y reportes enviados previamente a las autoridades del Senniaf</b>, en los que se advertía sobre presuntos casos de abuso sexual, maltrato, negligencia y otras violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.<i>'Todo funcionario público tiene el deber de denunciar cuando se violan los derechos de nuestros menores. El silencio ante estos hechos convierte a las personas en cómplices por omisión'</i>, sostuvo Brenes, quien también hizo un llamado al <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> para que se dé seguimiento con celeridad al caso.Por su parte, Pérez indicó que fue separado del cargo bajo el argumento de <i>'falta de confianza'</i>, pese a haber presentado alertas formales sobre lo que calificó como una situación <i>'grave'</i> en el CAI de Tocumen. Aseguró que los informes fueron remitidos directamente a la directora del Senniaf y a otros niveles jerárquicos de la institución.<i>'Yo presenté todo por escrito. No era un ataque, era para mejorar la situación de los niños, pero fue tomado como tal. Hoy me desvinculan por haber señalado los problemas'</i>, expresó el exfuncionario, quien además afirmó que <b>otros coordinadores regionales habrían sido separados de sus cargos</b> por reportar irregularidades similares.Según lo expuesto, los hallazgos descritos en los informes abarcarían desde presuntos <b>abusos y maltrato hasta negligencia en la atención y protección de los menores</b>, lo que, a juicio de Brenes, evidencia una falta de cumplimiento de la <b>Convención sobre los Derechos del Niño</b>.La diputada también cuestionó la falta de acciones efectivas por parte del Estado, pese a que —según indicó— existen denuncias desde el año 2021 relacionadas con abuso y maltrato en albergues administrados por el <b>Senniaf</b>. En ese sentido, no descartó solicitar la intervención de organismos internacionales.<i>'Más allá del presupuesto, estamos hablando de la niñez, de las futuras generaciones. No se puede mirar hacia otro lado cuando se trata de la protección de los niños y niñas'</i>, afirmó.Brenes concluyó haciendo un llamado al <b>Gobierno Central</b> para que tome medidas inmediatas y garantice una<b> investigación exhaustiva</b>, al tiempo que reiteró la importancia de que las autoridades responsables de la protección de menores actúen con vocación y compromiso.