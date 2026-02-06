Diputada Brenes denuncia al Senniaf por abusos y despidos injustos

La diputada Alexandra Brenes, del circuito 8-2 acudió este viernes 6 de febrero a la Procuraduría General de la Nación para interponer una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y otros servidores de la institución.

Durante sus declaraciones, Brenes estuvo acompañada por César Augusto Pérez, exdirector de Prevención del Senniaf y encargado del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, quien aseguró haber sido desvinculado del cargo tras alertar internamente sobre presuntas irregularidades y situaciones de vulneración de derechos de menores en albergues estatales.

La diputada explicó que la denuncia se sustenta en correos, informes y reportes enviados previamente a las autoridades del Senniaf, en los que se advertía sobre presuntos casos de abuso sexual, maltrato, negligencia y otras violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

“Todo funcionario público tiene el deber de denunciar cuando se violan los derechos de nuestros menores. El silencio ante estos hechos convierte a las personas en cómplices por omisión”, sostuvo Brenes, quien también hizo un llamado al Ministerio Público para que se dé seguimiento con celeridad al caso.

Por su parte, Pérez indicó que fue separado del cargo bajo el argumento de “falta de confianza”, pese a haber presentado alertas formales sobre lo que calificó como una situación “grave” en el CAI de Tocumen. Aseguró que los informes fueron remitidos directamente a la directora del Senniaf y a otros niveles jerárquicos de la institución.

“Yo presenté todo por escrito. No era un ataque, era para mejorar la situación de los niños, pero fue tomado como tal. Hoy me desvinculan por haber señalado los problemas”, expresó el exfuncionario, quien además afirmó que otros coordinadores regionales habrían sido separados de sus cargos por reportar irregularidades similares.

Según lo expuesto, los hallazgos descritos en los informes abarcarían desde presuntos abusos y maltrato hasta negligencia en la atención y protección de los menores, lo que, a juicio de Brenes, evidencia una falta de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La diputada también cuestionó la falta de acciones efectivas por parte del Estado, pese a que —según indicó— existen denuncias desde el año 2021 relacionadas con abuso y maltrato en albergues administrados por el Senniaf. En ese sentido, no descartó solicitar la intervención de organismos internacionales.

“Más allá del presupuesto, estamos hablando de la niñez, de las futuras generaciones. No se puede mirar hacia otro lado cuando se trata de la protección de los niños y niñas”, afirmó.

Brenes concluyó haciendo un llamado al Gobierno Central para que tome medidas inmediatas y garantice una investigación exhaustiva, al tiempo que reiteró la importancia de que las autoridades responsables de la protección de menores actúen con vocación y compromiso.