Confirman la presencia en Panamá de Alejandro Alejo Rondón, sobrino de Diosdado Cabello

Una fuente de la Cancillería de Panamá confirmó que <b>Alejandro Alejo Rondón</b>, sobrino del alto dirigente venezolano Diosdado Cabello, <b>se encuentra en Panamá</b>, aunque no se ha precisado bajo qué estatus migratorio ingresó al país. Hasta ahora, Rondón es el <b>primer y único familiar confirmado del régimen venezolano</b> presente en territorio panameño.Respecto al <b>resto de los familiares de Cabello</b>, que supuestamente habrían llegado al país, por el momento <b>no hay información oficial</b>.La presencia de Rondón en Panamá genera expectativas sobre posibles actualizaciones oficiales en los próximos días, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de los movimientos migratorios de familiares vinculados a altos funcionarios del régimen venezolano.