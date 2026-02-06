Confirman la presencia en Panamá de Alejandro Alejo Rondón, sobrino de Diosdado Cabello

Una fuente de la Cancillería de Panamá confirmó que Alejandro Alejo Rondón, sobrino del alto dirigente venezolano Diosdado Cabello, se encuentra en Panamá, aunque no se ha precisado bajo qué estatus migratorio ingresó al país. Hasta ahora, Rondón es el primer y único familiar confirmado del régimen venezolano presente en territorio panameño.

Respecto al resto de los familiares de Cabello, que supuestamente habrían llegado al país, por el momento no hay información oficial.

La presencia de Rondón en Panamá genera expectativas sobre posibles actualizaciones oficiales en los próximos días, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de los movimientos migratorios de familiares vinculados a altos funcionarios del régimen venezolano.