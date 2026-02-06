IMHPA advierte intensificación de vientos en el Caribe en los próximos días

Este viernes 6 de febrero, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofrecieron una conferencia de prensa para detallar las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días en el país.

La ingeniera Luz Graciela de Calzadilla explicó que el frente frío que afectó al país los primeros días de febrero ya se encuentra sobre el Caribe, casi en el Atlántico, tras haber superado la cuenca caribeña. No obstante, indicó que otro frente frío se aproximó recientemente y, aunque ya se está alejando de Panamá, ha dejado fuertes vientos en la región Caribe, donde se han registrado afectaciones constantes producto de estas condiciones.

Durante la presentación, se utilizó la aplicación Windy, que muestra el comportamiento de los vientos desde los 10 hasta los 200 metros de altura, evidenciando que en zonas como Bocas del Toro y el norte de Veraguas se han reportado vientos con velocidades de hasta 36 kilómetros por hora, considerados significativos.

Calzadilla señaló que, aunque este frente frío se aleja, la atmósfera permanece alterada, lo que ha provocado eventos como crecidas repentinas, entre ellas en el río Zaratí.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, para el 8 de febrero se prevé una intensificación de los vientos en todo el Caribe, los cuales podrían atravesar el istmo panameño. Actualmente, en estos corredores se registran vientos cercanos a los 19 kilómetros por hora, pero se espera que entre el 8 y 9 de febrero aumenten su intensidad.