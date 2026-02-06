Ventas de vehículos nuevos en Panamá crecen 10.8 % por impulso de SUV y camiones

La inscripción de automóviles nuevos en el Registro Único Vehicular aumentó <b>10.8 % al cierre de 2025</b>, según cifras del <b>Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)</b>, en una señal clara de dinamismo del sector automotor y de una recomposición en la demanda, impulsada principalmente por vehículos utilitarios, comerciales y de mayor capacidad.De acuerdo con las estadísticas oficiales, el crecimiento estuvo liderado por los <b>camiones</b>, que registraron un incremento de <b>18.5 %</b>, reflejando una mayor actividad vinculada al transporte de carga, la logística y los sectores productivos. En la misma línea, los <b>SUV</b> mostraron un alza de <b>17.4 %</b>, consolidándose como uno de los segmentos más demandados por su versatilidad tanto para uso personal como comercial.Otros tipos de vehículos también aportaron al resultado positivo del mercado. Las <b>minivans</b> crecieron <b>15.8 %</b>, seguidas por los<i> </i><i><b>pickups</b></i>, con un aumento de <b>9.0 %</b>, y los <b>paneles</b>, que avanzaron <b>7.9 %</b>. En contraste, la inscripción de <b>buses</b> mostró un crecimiento más moderado de <b>1.5 %</b>, asociado a una recuperación gradual del transporte colectivo.Sin embargo, no todos los segmentos registraron resultados favorables. Los <b>autos regulares</b> reflejaron una disminución de <b>2.7 %</b>, mientras que los <b>vehículos de lujo</b> retrocedieron <b>1.2 %</b>, lo que sugiere un cambio en las preferencias de los consumidores y una mayor cautela en el gasto en bienes de alto valor.Desde una perspectiva económica, este comportamiento sugiere que factores como la <b>demanda logística</b>, las <b>actividades comerciales</b>, el <b>uso mixto personal-productivo</b> y la <b>búsqueda de mayor eficiencia y capacidad</b> están influyendo en las decisiones de compra, redefiniendo la estructura del mercado automotor y abriendo oportunidades para los segmentos vinculados al transporte, la construcción y los servicios.En conjunto, las cifras del INEC confirman que, si bien el mercado automotor mantiene una trayectoria de crecimiento, este se da bajo una <b>nueva composición</b>, marcada por el fortalecimiento de los segmentos utilitarios y una contracción en los vehículos tradicionales y de lujo, configurando un escenario de oportunidades y ajustes para concesionarios, importadores y proveedores del sector.