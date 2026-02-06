Ventas de vehículos nuevos en Panamá crecen 10.8 % por impulso de SUV y camiones

La inscripción de automóviles nuevos en el Registro Único Vehicular aumentó 10.8 % al cierre de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en una señal clara de dinamismo del sector automotor y de una recomposición en la demanda, impulsada principalmente por vehículos utilitarios, comerciales y de mayor capacidad.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el crecimiento estuvo liderado por los camiones, que registraron un incremento de 18.5 %, reflejando una mayor actividad vinculada al transporte de carga, la logística y los sectores productivos. En la misma línea, los SUV mostraron un alza de 17.4 %, consolidándose como uno de los segmentos más demandados por su versatilidad tanto para uso personal como comercial.

Otros tipos de vehículos también aportaron al resultado positivo del mercado. Las minivans crecieron 15.8 %, seguidas por los pickups, con un aumento de 9.0 %, y los paneles, que avanzaron 7.9 %. En contraste, la inscripción de buses mostró un crecimiento más moderado de 1.5 %, asociado a una recuperación gradual del transporte colectivo.

Sin embargo, no todos los segmentos registraron resultados favorables. Los autos regulares reflejaron una disminución de 2.7 %, mientras que los vehículos de lujo retrocedieron 1.2 %, lo que sugiere un cambio en las preferencias de los consumidores y una mayor cautela en el gasto en bienes de alto valor.

Desde una perspectiva económica, este comportamiento sugiere que factores como la demanda logística, las actividades comerciales, el uso mixto personal-productivo y la búsqueda de mayor eficiencia y capacidad están influyendo en las decisiones de compra, redefiniendo la estructura del mercado automotor y abriendo oportunidades para los segmentos vinculados al transporte, la construcción y los servicios.

En conjunto, las cifras del INEC confirman que, si bien el mercado automotor mantiene una trayectoria de crecimiento, este se da bajo una nueva composición, marcada por el fortalecimiento de los segmentos utilitarios y una contracción en los vehículos tradicionales y de lujo, configurando un escenario de oportunidades y ajustes para concesionarios, importadores y proveedores del sector.