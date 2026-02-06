  1. Inicio
La deuda pública frenó el avance de la construcción en 2025: Capac

Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/02/2026 12:59
Además de los retos macroeconómicos, el gremio también destacó que la inestabilidad social impactó el empleo y la inversión

Alejandro Ferrer concluyó su segundo periodo al frente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) con un balance agridulce.

Durante su informe de gestión, el líder gremial explicó que, pese a las proyecciones optimistas de inicios de 2025, la industria debió ajustarse a un crecimiento moderado de 2,5%, lastrado principalmente por la herencia financiera del país y la rigidez del gasto público.

Ferrer fue enfático al señalar que el desempeño de la construcción no alcanzó los niveles esperados debido a una “tormenta perfecta” de factores económicos. Entre los principales obstáculos mencionó:

El alto nivel de endeudamiento: las cifras de deuda sin precedentes obligaron al Gobierno Nacional a priorizar la reducción del déficit fiscal.

Presión de calificadoras: la necesidad de mantener el grado de inversión exigió políticas de recorte de gasto que limitaron severamente la ejecución de nuevas obras públicas.

Baja recaudación: el cúmulo de obligaciones no satisfechas por administraciones anteriores afectó la liquidez y la capacidad de maniobra del Estado en su primer año de gestión.

“La industria de la construcción debió ajustar el ritmo de su desempeño a la realidad preponderante: un país con grandes limitaciones fiscales y cifras de endeudamiento sin precedentes”, afirmó Ferrer.

Conflictos sociales

Además de los retos macroeconómicos, el presidente saliente destacó que la inestabilidad social impactó el empleo y la inversión.

Mencionó específicamente las protestas por la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS), el cierre de operaciones mineras y la paralización de la industria bananera en Bocas del Toro, que resultó en la pérdida de 7,000 empleos directos.

En el plano laboral, Ferrer destacó un cambio histórico en la relación con los sindicatos, mencionando la crisis de liderazgo en el Suntracs y la firma de una nueva convención colectiva para el periodo 2026-2027 con siete organizaciones sindicales distintas, enfocada en ajustes salariales moderados de entre 5 y 6 centavos por hora.

Acciones de rescate

Para mitigar el estancamiento, Ferrer mencionó que la CAPAC impulsó medidas clave como la renovación de la Ley de Intereses Preferenciales y la realización de la feria CAPAC Expo Hábitat 2025, herramientas vitales para el mercado inmobiliario tras la suspensión del Fondo Solidario de Vivienda.

Con la selección de Irene Orillac de Simone, como la nueva presidenta de la CAPAC, Ferrer sostuvo que se le delegará la tarea de navegar un 2026 que exigirá una comunicación estrecha con el sector bancario y las autoridades de obras públicas para reactivar el sector.

”Para el 2026, la industria va a arrancar con algunos desafíos y novedadades, pero con un panorama estable de crecimiento moderado”, mencionó el expresidente de Capac.

Añadio que “los principales retos es darle movimiento a la industria porque se ha tenido un crecimiento moderado de alrededor de 2,5%. Tenemos todavía mucho que hacer, pero apostamos que con la confianza que podemos generar de atracción de inversiones podamos incrementar las obras”.

En este contexto, Orillac prevé un crecimiento de 4% impulsado por obras estatales, como la Panamericana Oeste, que esta bajo el esquema de la Asociación Público-Privada, el gaseoducto, los puertos del Canal de Panamá, hospitales y escuelas.

