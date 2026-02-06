La deuda pública frenó el avance de la construcción en 2025: Capac

Alejandro Ferrer concluyó su segundo periodo al frente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) con un balance agridulce.

Durante su informe de gestión, el líder gremial explicó que, pese a las proyecciones optimistas de inicios de 2025, la industria debió ajustarse a un crecimiento moderado de 2,5%, lastrado principalmente por la herencia financiera del país y la rigidez del gasto público.

Ferrer fue enfático al señalar que el desempeño de la construcción no alcanzó los niveles esperados debido a una “tormenta perfecta” de factores económicos. Entre los principales obstáculos mencionó:

El alto nivel de endeudamiento: las cifras de deuda sin precedentes obligaron al Gobierno Nacional a priorizar la reducción del déficit fiscal.

Presión de calificadoras: la necesidad de mantener el grado de inversión exigió políticas de recorte de gasto que limitaron severamente la ejecución de nuevas obras públicas.

Baja recaudación: el cúmulo de obligaciones no satisfechas por administraciones anteriores afectó la liquidez y la capacidad de maniobra del Estado en su primer año de gestión.

“La industria de la construcción debió ajustar el ritmo de su desempeño a la realidad preponderante: un país con grandes limitaciones fiscales y cifras de endeudamiento sin precedentes”, afirmó Ferrer.