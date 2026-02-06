Condiciones climáticas impactan torre de acceso al puerto de Manzanillo

Las condiciones atmosféricas adversas registradas en el país en las últimas horas generaron afectaciones en infraestructura clave para la actividad portuaria, en la provincia de Colón, tras el colapso de la torre de señalización del rompeolas en el acceso a Manzanillo International Terminal (MIT), informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de un mensaje en la red social de Instagram.

Según la AMP, las ráfagas de viento y el fuerte oleaje provocaron la caída de esta señal marítima fija, cuya función es referenciar la entrada a las aguas navegables internas del canal de acceso al puerto, constituyendo un elemento esencial para la seguridad operativa y la eficiencia de las maniobras de ingreso y salida de buques.

La autoridad marítima indicó que un equipo técnico y operativo ya se encuentra en el área evaluando los daños y gestionando de manera prioritaria las acciones correctivas, con el fin de reducir riesgos para la navegación, preservar la continuidad de las operaciones portuarias y restablecer en el menor tiempo posible las condiciones normales de señalización.

La AMP precisó que se mantiene la coordinación y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, mientras se ejecutan las medidas necesarias para normalizar la infraestructura afectada, considerada crítica para el flujo logístico y el comercio marítimo en la región atlántica del país.