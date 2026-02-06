Condiciones climáticas impactan torre de acceso al puerto de Manzanillo

Las <b>condiciones atmosféricas adversas</b> registradas en el país en las últimas horas generaron afectaciones en infraestructura clave para la actividad portuaria, en la provincia de <b>Colón, </b>tras el <b>colapso de la torre de señalización del rompeolas</b> en el acceso a <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/recta-final-del-arbitraje-webuild-panama-aguarda-laudo-por-2200-millones-KJ19673999"><b>Manzanillo International Terminal (MIT)</b>, informó la <b>Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</b></a>, a través de un mensaje en la red social de Instagram.Según la AMP, las <b>ráfagas de viento y el fuerte oleaje</b> provocaron la caída de esta <b>señal marítima fija</b>, cuya función es <b>referenciar la entrada a las aguas navegables internas del canal de acceso al puerto</b>, constituyendo un elemento esencial para la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/tendra-que-pagar-panama-2200-millones-el-arbitraje-de-webuild-entra-en-su-etapa-final-FK19647882">seguridad operativa y la eficiencia de las maniobras de ingreso y salida de buques</a></b>.La autoridad marítima indicó que un <b>equipo técnico y operativo</b> ya se encuentra en el área evaluando los daños y <b>gestionando de manera prioritaria las acciones correctivas</b>, con el fin de <b>reducir riesgos para la navegación</b>, preservar la <b>continuidad de las operaciones portuarias</b> y <b>restablecer en el menor tiempo posible las condiciones normales de señalización</b>.La AMP precisó que se mantiene la coordinación y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, mientras se ejecutan las medidas necesarias para normalizar la infraestructura afectada, considerada <b>crítica para el flujo logístico y el comercio marítimo</b> en la región atlántica del país.