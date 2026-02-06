Proponen fuero laboral para padres adoptivos en Panamá

La Asamblea Nacional analizará un anteproyecto de ley que busca ampliar el alcance del fuero de maternidad para incluir a padres y madres adoptivos, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral durante el proceso de adaptación de niños, niñas y adolescentes a su nuevo entorno familiar.

La iniciativa, presentada por el diputado Nelson Jackson, propone modificar la Ley 238 de 2021, que actualmente protege a las madres biológicas tras el parto, pero no contempla ningún tipo de fuero para quienes adoptan. Según el proponente, esta omisión legal coloca a las familias adoptivas en una situación de desventaja y, sobre todo, afecta el interés superior del menor.

“El proceso de adopción no termina con la firma de un documento. Allí comienza una etapa emocional y afectiva crucial para el menor, que requiere acompañamiento constante y estabilidad”, señala la exposición de motivos del anteproyecto.

Un vacío legal para las familias adoptivas

En Panamá, el fuero de maternidad protege a las trabajadoras embarazadas y a las madres recientes frente a despidos injustificados. Sin embargo, quienes adoptan no cuentan con una protección similar, a pesar de que los especialistas coinciden en que los primeros meses de convivencia son determinantes para el desarrollo emocional del menor.

El anteproyecto plantea que el fuero se otorgue a uno de los padres adoptivos, ya sea en el sector público o privado, a partir de la entrega formal del menor, y por un período equivalente al que establece la legislación laboral para las madres biológicas luego del parto.

Durante ese tiempo, el trabajador solo podría ser desvinculado por causa justificada y, en el caso del sector privado, con autorización previa de la autoridad judicial correspondiente.