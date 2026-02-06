¿Qué conlleva la aprobación en primer debate de la propuesta de amnistía para presos políticos de Venezuela?

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, dio este jueves luz verde en primera discusión al proyecto de ley de amnistía para presos políticos, una propuesta anunciada la semana pasada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el objetivo de promover la reconciliación nacional tras años de confrontación política y represión. El texto legal, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pasará ahora por una etapa de consulta pública y luego a una segunda discusión en el Parlamento antes de ser promulgado.

Exclusiones y alcance del proyecto

El diputado chavista Jorge Arreaza explicó ante la Asamblea que la iniciativa no beneficiará a personas condenadas por delitos graves, como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas, entre otros. Según Arreaza, la norma busca sanar heridas históricas y abrir espacios de diálogo entre distintos sectores. “Nos obliga la patria a ser responsables, a entendernos y construir en conjunto el camino”, declaró al presentar el proyecto, resaltando que la medida refleja una obligación ética más allá del ámbito jurídico.

Consulta pública y comisión especial

Tras la primera aprobación, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, creó una comisión especial para conducir la fase de consulta, integrada por 19 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra e Iris Varela, quienes deberán recabar aportes de la ciudadanía, familiares de detenidos y víctimas de delitos vinculados a la crisis política. Rodríguez destacó la necesidad de celeridad en los trabajos y de incluir a diversos sectores en el proceso. “No tenemos mucho tiempo”, afirmó, subrayando la importancia de una consulta “profunda” para enriquecer el texto antes del segundo debate.

Contexto de excarcelaciones y esperanzas