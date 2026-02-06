¿Qué conlleva la aprobación en primer debate de la propuesta de amnistía para presos políticos de Venezuela?

La aprobación del proyecto se produce en medio de un proceso de <b>excarcelación gradual</b> de personas privadas de libertad por motivos políticos iniciado el 8 de enero. Según la ONG <b>Foro Penal</b>, al menos <b>383 presos políticos han sido liberados</b> desde entonces, aunque aún se mantienen centenares de detenidos bajo esta condición.Organizaciones civiles han valorado positivamente el avance de la ley, pero insisten en <b>que la discusión sea abierta y transparente</b> y que se incluyan observaciones de la sociedad para hacer de la amnistía un instrumento que también refleje justicia y reparación.Aunque el contenido completo del proyecto no ha sido publicado oficialmente, sus impulsores aseguran que cubrirá casos desde 1999, cuando comenzó la era chavista, hasta el presente, con el objetivo declarado de <b>establecer un puente de diálogo entre actores políticos y contribuir a la convivencia democrática</b>.