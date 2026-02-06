  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Zapatero y Venezuela: cómo el expresidente español se convirtió en interlocutor clave del chavismo y la oposición

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibido en Caracas en múltiples ocasiones para sostener diálogos con autoridades venezolanas y líderes opositores.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibido en Caracas en múltiples ocasiones para sostener diálogos con autoridades venezolanas y líderes opositores. AFP
Por
Darine Waked
  • 06/02/2026 14:48
Desde 2015, el exmandatario español ha tenido un papel destacado en Venezuela como mediador diplomático, observador electoral y facilitador de diálogos políticos entre Gobierno y sectores opositores

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido una trayectoria estrecha y continua con la política venezolana a lo largo de más de una década. Su relación con los distintos actores del país caribeño no solo se ha limitado a encuentros puntuales, sino que ha evolucionado hacia un rol de interlocutor privilegiado tanto del régimen chavista como de sectores opositores.

Los vínculos de Zapatero con el chavismo se remontan a 2014–2015, cuando aceptó intervenir en las negociaciones de crisis política entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, inicialmente auspiciadas por organismos como UNASUR. A partir de ese momento, su figura se consolidó como mediador en conversaciones destinadas a relajar tensiones políticas, promover acuerdos institucionales y facilitar procesos electorales.

Desde entonces, Zapatero ha viajado repetidamente a Caracas para reunirse con líderes oficiales, incluyendo a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, así como con representantes de la oposición venezolana, reforzando un espacio de comunicación que ha persistido incluso en periodos de alta tensión.

Mediación, liberación de presos y diálogo político

A lo largo de los últimos años, la actividad de Zapatero en Venezuela se ha centrado en facilitar el diálogo y la reconciliación nacional. Su intervención ha estado vinculada a procesos de excarcelación de presos políticos —con apoyo de gobiernos extranjeros y mediadores regionales— y al impulso de iniciativas de convivencia democrática.

Sus gestiones recientes se enmarcan en un momento de transición política en el país, donde una nueva ley de amnistía para detenidos por motivos políticos ha sido debatida y aprobada por la Asamblea Nacional. La presencia de Zapatero en Caracas para apoyar estos esfuerzos refleja la continuidad de su papel como mediador confiable para ambas partes, en un contexto en el que Venezuela busca recomponer relaciones diplomáticas y avanzar hacia soluciones negociadas.

Percepciones mixtas y controversias

A pesar de su reputación como arquitecto del diálogo y la negociación, la figura de Zapatero ha sido objeto de debate. Algunos opositores venezolanos han cuestionado su imparcialidad a lo largo de los años, señalando que su cercanía con el oficialismo pudo haber debilitado la fuerza de las demandas opositoras en negociaciones pasadas.

Además, su rol ha generado preocupación en ciertos sectores internacionales, que lo perciben no solo como mediador, sino como una figura que ha mantenido un vínculo estrecho con las élites políticas venezolanas, incluyendo a la alta dirigencia chavista.

Sin embargo, también ha sido respaldado por actores diplomáticos que ven en su trayectoria un compromiso persistente con la búsqueda de paz y estabilidad mediante el entendimiento político, especialmente en crisis prolongadas como la venezolana.

Lo Nuevo