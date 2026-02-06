Zapatero y Venezuela: cómo el expresidente español se convirtió en interlocutor clave del chavismo y la oposición

A pesar de su reputación como <b>arquitecto del diálogo y la negociación</b>, la figura de Zapatero ha sido objeto de debate. Algunos opositores venezolanos han cuestionado su imparcialidad a lo largo de los años, señalando que su cercanía con el oficialismo pudo haber debilitado la fuerza de las demandas opositoras en negociaciones pasadas.Además, su rol ha generado preocupación en ciertos sectores internacionales, que lo perciben no solo como mediador, sino como una figura que ha mantenido un vínculo estrecho con las élites políticas venezolanas, incluyendo a la alta dirigencia chavista.Sin embargo, también ha sido respaldado por actores diplomáticos que ven en su trayectoria un <b>compromiso persistente con la búsqueda de paz y estabilidad</b> mediante el entendimiento político, especialmente en crisis prolongadas como la venezolana.