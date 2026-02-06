Zapatero y Venezuela: cómo el expresidente español se convirtió en interlocutor clave del chavismo y la oposición

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido una trayectoria estrecha y continua con la política venezolana a lo largo de más de una década. Su relación con los distintos actores del país caribeño no solo se ha limitado a encuentros puntuales, sino que ha evolucionado hacia un rol de interlocutor privilegiado tanto del régimen chavista como de sectores opositores. Los vínculos de Zapatero con el chavismo se remontan a 2014–2015, cuando aceptó intervenir en las negociaciones de crisis política entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, inicialmente auspiciadas por organismos como UNASUR. A partir de ese momento, su figura se consolidó como mediador en conversaciones destinadas a relajar tensiones políticas, promover acuerdos institucionales y facilitar procesos electorales. Desde entonces, Zapatero ha viajado repetidamente a Caracas para reunirse con líderes oficiales, incluyendo a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, así como con representantes de la oposición venezolana, reforzando un espacio de comunicación que ha persistido incluso en periodos de alta tensión.

Mediación, liberación de presos y diálogo político

A lo largo de los últimos años, la actividad de Zapatero en Venezuela se ha centrado en facilitar el diálogo y la reconciliación nacional. Su intervención ha estado vinculada a procesos de excarcelación de presos políticos —con apoyo de gobiernos extranjeros y mediadores regionales— y al impulso de iniciativas de convivencia democrática. Sus gestiones recientes se enmarcan en un momento de transición política en el país, donde una nueva ley de amnistía para detenidos por motivos políticos ha sido debatida y aprobada por la Asamblea Nacional. La presencia de Zapatero en Caracas para apoyar estos esfuerzos refleja la continuidad de su papel como mediador confiable para ambas partes, en un contexto en el que Venezuela busca recomponer relaciones diplomáticas y avanzar hacia soluciones negociadas.

Percepciones mixtas y controversias