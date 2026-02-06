José Luis Rodríguez, expresidente de España, llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez y la oposición en medio de la amnistía política

<b>El expresidente del Gobierno de España</b> <b>José Luis Rodríguez Zapatero</b> arribó este <b>6 de febrero</b> a <b>Caracas</b> en una visita que coincide con el avance de un <b>proyecto de ley de amnistía general</b> y con un proceso de <b>liberaciones de presos políticos</b> que ha marcado la agenda política del país. La llegada de <b>Zapatero</b> se produce en un contexto de intensa agenda legislativa y diálogo político entre el Gobierno interino y sectores opositores.Invitado por la presidenta encargada <b>Delcy Rodríguez</b>, Zapatero sostendrá un encuentro con ella en el <b>Palacio de Miraflores</b>, y también se prevén reuniones con figuras de la oposición como <b>Henrique Capriles Radonski</b>, <b>Stalin González</b> y el excandidato presidencial <b>Enrique Márquez</b>, quien fue liberado recientemente tras más de un año detenido.