José Luis Rodríguez, expresidente de España, llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez y la oposición en medio de la amnistía política

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero arribó este 6 de febrero a Caracas en una visita que coincide con el avance de un proyecto de ley de amnistía general y con un proceso de liberaciones de presos políticos que ha marcado la agenda política del país. La llegada de Zapatero se produce en un contexto de intensa agenda legislativa y diálogo político entre el Gobierno interino y sectores opositores. Invitado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Zapatero sostendrá un encuentro con ella en el Palacio de Miraflores, y también se prevén reuniones con figuras de la oposición como Henrique Capriles Radonski, Stalin González y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quien fue liberado recientemente tras más de un año detenido.

Agenda política en torno a la amnistía y excarcelaciones

La visita del expresidente español ocurre apenas horas después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara en primera discusión un ambicioso proyecto de ley de amnistía general que contempla la liberación inmediata de presos por delitos políticos y la eliminación de antecedentes judiciales relacionados. Esta iniciativa ha generado expectación dentro y fuera del país por su alcance y potencial impacto en el proceso de transición política que vive Venezuela. Durante el debate parlamentario, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, defendió la propuesta apelando a la reconciliación: “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, subrayó ante una cámara oficialista. El proyecto ahora deberá ser sometido a consultas públicas antes de su sanción definitiva. Zapatero, quien ha actuado como mediador en la crisis venezolana por más de una década, ha centrado su apoyo en facilitar diálogos entre el Gobierno y la oposición y en contribuir a la liberación de presos políticos, una labor que recientemente incluyó la intervención internacional junto a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y el Estado de Qatar para promover excarcelaciones. La participación de Zapatero en las jornadas de debate y consulta pública se espera que sirva de puente para consolidar el proceso de liberación y para reforzar las expectativas generadas por la nueva legislación. La visita también es vista como un gesto de apoyo de actores internacionales al proceso político venezolano tras la captura y detención en Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro.

Reacciones y expectativas