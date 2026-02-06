Foro Penal rechaza que la ley de amnistía sea condición para excarcelar presos políticos en Venezuela

El director ejecutivo de la organización de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero, emitió una crítica firme a la propuesta de ley de amnistía que se discute en el Parlamento venezolano para permitir la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Romero destacó que esta norma no debería ser un requisito para excarcelar inmediatamente a quienes aún permanecen privados de libertad por causas consideradas arbitrarias. En declaraciones públicas, Romero explicó que la amnistía debería servir como garantía de libertad plena hacia el futuro, pero no como condición previa para la liberación de quienes ya están encarcelados. Para el activista, la excarcelación debe ser un proceso continuado y no condicionado a la aprobación de una ley que, por diseño, se orienta a proteger derechos venideros y no a resolver situaciones actuales de detención.

Libertad sin trabas ni condiciones

Foro Penal — la ONG que desde años documenta detenciones arbitrarias en Venezuela y verifica cifras de presos políticos — ha insistido en la necesidad de seguir liberando a los detenidos sin que esto dependa exclusivamente de una ley que todavía no ha sido aprobada definitivamente ni detallada en su alcance. En los últimos meses, diversas fuentes han reportado un proceso de liberación gradual de detenidos por razones políticas, aunque cientos aún permanecen tras las rejas. Romero subrayó que la amnistía, en tanto instrumento legal, debe ser diseñada con claridad, transparencia y participación de la sociedad civil, para asegurar que su aplicación no se convierta en un mecanismo de impunidad ni en un obstáculo para la liberación de quienes continúan detenidos. Su postura refleja la preocupación de organismos de derechos humanos por garantizar que cualquier marco legal de este tipo respete estándares internacionales y no supedite la libertad de los presos a procesos largos o condicionales.

Crítica a la dependencia de la normativa