Foro Penal rechaza que la ley de amnistía sea condición para excarcelar presos políticos en Venezuela

Al destacar que la <b>amnistía no es necesaria para liberar a todos los presos políticos</b>, Romero pone énfasis en que la justicia y la libertad deben ocurrir de forma <b>inmediata y sin condiciones</b>. Su enfoque apunta a que las autoridades cumplan con las obligaciones de liberar a personas detenidas arbitrariamente, independientemente del resultado del proceso parlamentario.La posición de Foro Penal coincide con las demandas de familiares y organizaciones internacionales que han cuestionado el <b>ritmo lento de las excarcelaciones</b> y han llamado a asegurar que la amnistía no sea utilizada como un pretexto para retrasar la libertad de miles de venezolanos aún encarcelados por razones políticas.