Foro Penal: Venezuela ha excarcelado 383 presos políticos desde el 8 de enero

El director ejecutivo de <b>Foro Penal</b>, <b>Alfredo Romero</b>, publicó este <b>5 de febrero</b> en <b>X</b> que <b>383 personas</b> consideradas <b>presos políticos</b> han sido <b>excarceladas en Venezuela</b> desde el pasado <b>8 de enero de 2026</b>, según los datos que su organización ha podido verificar en las últimas semanas.La ONG venezolana ha venido monitoreando la situación de quienes permanecían privados de libertad por motivos políticos y ha actualizado periódicamente sus cifras, que a menudo difieren de los balances ofrecidos por las autoridades. El reporte más reciente consolida un conteo sistemático que incluye liberaciones confirmadas hasta la fecha.