Foro Penal: Venezuela ha excarcelado 383 presos políticos desde el 8 de enero

El director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, publicó este 5 de febrero en X que 383 personas consideradas presos políticos han sido excarceladas en Venezuela desde el pasado 8 de enero de 2026, según los datos que su organización ha podido verificar en las últimas semanas. La ONG venezolana ha venido monitoreando la situación de quienes permanecían privados de libertad por motivos políticos y ha actualizado periódicamente sus cifras, que a menudo difieren de los balances ofrecidos por las autoridades. El reporte más reciente consolida un conteo sistemático que incluye liberaciones confirmadas hasta la fecha.

Liberaciones en contexto de transición

Las excarcelaciones han ocurrido en el contexto de una etapa de transición política, iniciada tras cambios en el poder y anuncio de medidas como propuestas de ley de amnistía para personas detenidas por motivos políticos desde administraciones anteriores. Aunque Foro Penal ha verificado decenas de excarcelaciones adicionales en días recientes —incluidas al menos 30 liberaciones confirmadas el 4 de febrero—, la cifra total de 383 representa sólo una parte del universo de personas que organizaciones de derechos humanos estiman siguen privadas de libertad bajo ese criterio. La metodología de verificación de Foro Penal se basa en la recopilación de datos de defensores, familiares y fuentes jurídicas, y es considerada una de las más rigurosas entre las organizaciones de derechos humanos que operan en Venezuela.

Discrepancias con cifras oficiales