Foro Penal confirma 297 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal detalló la tarde de este miércoles 28 de enero que ha verificado un total de 297 excarcelaciones de presos políticos desde este 8 de enero de 2026, en medio de un proceso de liberaciones que se ha intensificado en las últimas semanas.

A través de su cuenta en la red social X, el director de la oenegé, Alfredo Romero, detalló que el día anterior se confirmaron 20 nuevas excarcelaciones, de las cuales 19 se produjeron en la prisión de El Rodeo I y una en el estado Amazonas.

Añadió que esos liberados incluyen a 15 venezolanos y cinco extranjeros, según el conteo realizado por la organización.

“El día de ayer pudimos confirmar 20 nuevas excarcelaciones. Diecinueve (19) que tuvieron lugar desde El Rodeo I y una (1) que tuvo lugar en el estado Amazonas. Involucran 15 venezolanos y 5 extranjeros. En total, desde el 8/1/26 hemos confirmado 297 excarcelaciones”, escribió Romero en su publicación oficial.

Este martes 27 de enero un grupo de dirigentes universitarios interpeló a Delcy Rodríguez y le pidieron la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Entre los dirigentes se encontraba Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien le relató a Rodríguez la difícil situación que viven los familiares de los presos políticos afuera de los penales.

Suárez le recordó a Rodríguez que había más de 200 jóvenes presos políticos en Venezuela.

Rodríguez le contestó a los universitarios que la clase política venezolana debe tener un ejercicio responsable.

Por otro lado, Rodríguez acusó a las organizaciones no gubernamentales de cobrarle a los familiares de los presos políticos y dijo que eso se terminaría.

Esta acusación ha sido desmentida tanto por Foro Penal como otras agrupaciones que luchan por las excarcelaciones y los derechos de los presos políticos.