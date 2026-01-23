Rodeo 1: ¿Cómo es la cárcel donde estuvo el panameño capturado por el régimen de Venezuela?

Romero fue tajante al comparar <b>Rodeo I </b>con otros recintos: <b>'Es peor que El Helicoide'</b>, uno de los centros de detención más denunciados del país.Según el director de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/foro-penal" target="_blank">Foro Penal</a></b>, quienes salen de <b>Rodeo I</b> lo hacen con <b>afectaciones psicológicas severas</b>, producto del aislamiento, la incertidumbre y la ausencia de contacto humano real. 'El estado emocional con el que salen es crítico', advirtió.Romero añadió que la experiencia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/olmedo-javier-nunez-penalba" target="_blank">Olmedo Núñez</a></b> refleja el nivel de <b>opacidad institucional</b> que rodea a este penal. 'Hubo momentos en que ni siquiera sabíamos dónde estaba', reconoció.