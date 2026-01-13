Foro Penal desmiente cifra del régimen de Delcy Rodríguez y confirma solo 56 excarcelaciones en Venezuela

El director y presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, reveló la mañana de este martes 13 de enero que desde este 8 de enero hasta la fecha solo se habían excarcelados 56 presos políticos en Venezuela.

Romero explicó en su cuenta personal de X que Foro Penal solo ha podido verificar 56 excarcelaciones y no 116 como dice el régimen de Delcy Rodríguez.

Las expectativas de los familiares y los grupos opositores de liberaciones masivas surgió luego que este 8 de enero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que habría una cifra considerable de excarcelaciones.

No obstante, en las primeras 24 horas solo se pudieron constatar nueve liberaciones, entre ellos cinco ciudadanos españoles, que viajaron a su país por coordinación del Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Romero resaltó que el régimen habla de 116 excarcelaciones, pero no revela la lista de los nombres de los presos políticos.

“Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, reiteró Romero.