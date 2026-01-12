El régimen de Venezuela promete excarcelar a 116 presos políticos, pero solo 41 han recuperado la libertad

El gobierno interino de Venezuela aseguró que ha otorgado medidas de excarcelación a 116 personas detenidas por motivos políticos, aunque hasta ahora solo 41 han salido efectivamente de prisión, de acuerdo con los registros verificados por organizaciones independientes de derechos humanos.

La discrepancia entre la cifra anunciada por las autoridades y la realidad en los centros penitenciarios ha generado incertidumbre y frustración entre familiares, abogados y defensores civiles, que desde hace días permanecen apostados frente a cárceles como El Rodeo I y Las Crisálidas, en Caracas, esperando noticias sobre la liberación de sus allegados.

Foro Penal, la principal organización venezolana que monitorea la situación de los presos políticos, confirmó que 24 personas fueron liberadas durante la madrugada más reciente, elevando el total a 41 desde que el Ejecutivo divulgó su lista oficial. Sin embargo, advirtió que decenas de los nombres incluidos por el gobierno aún no han sido llamados ni notificados de su salida.

Entre los casos más emblemáticos figura el de Rocío San Miguel, abogada y reconocida defensora de derechos humanos, quien estuvo casi dos años detenida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. San Miguel fue acusada de integrar una presunta conspiración contra el expresidente Nicolás Maduro, cargo que siempre negó. También fueron excarcelados ciudadanos de nacionalidad española e italiana, así como el hispano-venezolano Alejandro González, expareja de la activista.

El anuncio de las liberaciones se produjo en un contexto político excepcional, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. La presidenta interina Delcy Rodríguez presentó la medida como un gesto para promover la reconciliación nacional y reducir las tensiones internas en medio de una transición altamente vigilada por la comunidad internacional.

No obstante, organizaciones civiles alertan que muchas de las excarcelaciones no implican libertad plena. En numerosos casos, los liberados quedan sometidos a regímenes de presentación periódica, prohibiciones de salida del país y restricciones para ofrecer declaraciones públicas, mecanismos que limitan de facto su capacidad de actuar con normalidad.

A ello se suma la denuncia de que algunos detenidos han sido excarcelados sin que se levanten formalmente los cargos en su contra, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas detenciones en cualquier momento.

Foro Penal estima que más de 800 personas continúan privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, una cifra que convierte al país en uno de los que mantiene mayor número de presos de conciencia en el hemisferio occidental.

Mientras tanto, la presión social y diplomática continúa aumentando para que las excarcelaciones se materialicen en su totalidad y con garantías reales de libertad, en un proceso que, por ahora, sigue marcado por la opacidad y la desconfianza.