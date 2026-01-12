Liberación de presos en Venezuela: cifras oficiales y cuestionamientos

El Gobierno venezolano ha acelerado en los últimos días la libertad de personas privadas de libertad en un esfuerzo que busca proyectar una imagen de apertura política, aunque persisten dudas sobre la magnitud real del proceso y sus efectos.

Según datos oficiales, hasta este lunes se anunciaron 116 excarcelaciones, cifra difundida por las autoridades como prueba de un giro significativo — pero que ha generado confusión entre organismos de derechos humanos. Las organizaciones que documentan estas liberaciones han podido verificar oficialmente alrededor de 41 liberaciones confirmadas, entre ellas 24 que salieron en la madrugada y otras 17 en días recientes.

La discrepancia entre los números refleja, según expertos consultados, la complejidad de un proceso que requiere la coordinación de jueces, fiscales y directores de centros penitenciarios antes de que los reos realmente salgan de sus celdas.

A pesar del aparente avance, organizaciones de derechos humanos sostienen que aún quedan entre 800 y 1,000 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos detenidos por motivos vinculados a su actividad opositora o crítica al poder.

El anuncio de la liberación fue realizado en un contexto político transformado tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la asunción interina de Delcy Rodríguez. Aunque sectores del chavismo respaldan la medida como un paso hacia la reconciliación nacional, fuentes diplomáticas y analistas señalan que dentro del propio oficialismo existen diferencias sobre la amplitud y ritmo de las excarcelaciones.

Entre los liberados hay ciudadanos extranjeros y venezolanos cuyos nombres tienen resonancia internacional. Algunos regresaron ya a sus países de origen tras su salida de recintos carcelarios, lo que ha añadido una dimensión diplomática al proceso.

A la vez, defensores de derechos humanos recuerdan que numerosas liberaciones previas anunciadas durante 2025 nunca se materializaron plenamente, alimentando escepticismo sobre la viabilidad y transparencia de esta nueva fase.