Venezuela: 16 presos políticos excarcelados en medio de denuncias y presión internacional

Al menos 16 personas detenidas por motivos políticos han sido excarceladas en Venezuela, de acuerdo con una actualización divulgada este domingo por la organización no gubernamental Foro Penal que desde hace años documenta casos de detenciones arbitrarias en el país.

La ONG reiteró que estas personas nunca debieron ser privadas de libertad y subrayó que se mantiene vigilante ante la exigencia de la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos.

Las excarcelaciones se producen en un contexto de alta tensión política y presión internacional sobre el Estado venezolano por denuncias persistentes de violaciones a los derechos humanos.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado que, en los últimos años, activistas, opositores, periodistas y ciudadanos han sido detenidos sin garantías suficientes de debido proceso, en muchos casos tras protestas, pronunciamientos públicos o señalamientos de presuntos delitos de carácter político.

Aunque las liberaciones han sido recibidas con alivio por familiares y defensores de derechos humanos, estas han sido calificadas como insuficientes frente a la magnitud del problema, ya que aúncentenares de personas continúan privadas de libertad en condiciones que consideran arbitrarias, por lo que insisten en que estos gestos no sustituyen una solución estructural ni el cese definitivo de las detenciones por razones políticas.

Las excarcelaciones también coinciden con un momento en el que se enfrenta el gobierno venezolano reclamos diplomáticos y observación internacional, en medio de intentos por mejorar su imagen externa y aliviar sanciones. No obstante, las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que cualquier avance debe traducirse en garantías reales de justicia, respeto a la libertad de expresión y no repetición de estos hechos.

Mientras tanto, familiares de detenidos y la sociedad civil continúan exigiendo que la liberación de estas 16 personas sea solo el inicio de un proceso más amplio que conduce al fin de la persecución política ya la restitución plena de los derechos fundamentales en Venezuela.