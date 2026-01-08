Inicia liberación de presos políticos en Venezuela; Foro Penal habla de cinco excarcelados

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rocío San Miguel, analista en temas de seguridad y defensa, con doble nacionalidad venezolana y española. San Miguel permanecía detenida desde febrero de 2024 en la sede del Helicoide, luego de ser arrestada junto a su hija cuando intentaba abordar un vuelo hacia Miami. Días después de su captura, el Ministerio Público la vinculó a un supuesto plan conspirativo denominado 'Brazalete Blanco', acusación que siempre fue rechazada por su entorno y por organismos internacionales. Según informó su familia, tiene previsto trasladarse próximamente a España.También recuperaron la libertad Andrés Martínez Adasme y José María Basoa. Los ciudadanos vascos fueron detenidos en septiembre de 2024 en el estado Amazonas, en Venezuela, mientras realizaban un viaje turístico, pocos días después de las elecciones del 28 de julio. El régimen chavista los acusó de ser agentes españoles implicados en un supuesto plan contra Nicolás Maduro, sin presentar pruebas.El Gobierno español rechazó las acusaciones, defendió su inocencia y calificó la detención de arbitraria. Durante su encarcelamiento, ambos permanecieron con comunicaciones restringidas, mientras sus familias y autoridades españolas impulsaban gestiones diplomáticas para lograr su liberación.La información sobre las liberaciones fue divulgada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien describió la decisión como una acción unilateral del Estado venezolano destinada a fortalecer la convivencia interna y la estabilidad del país. En su intervención, sostuvo que se trataba de un paso orientado a consolidar la paz y la coexistencia pacífica, sin distinciones ideológicas, políticas o religiosas.Entre los liberados también figuran Miguel Moreno, de Canarias y Ernesto Gorbe, valenciano. Al cierre de esta nota y tras una conversación con Alfredo Romero, director de Foro Penal, se confirmó la liberación de las cinco personas mencionadas anteriormente. 'Solo han excarcelado a cinco. Cualquier lista en internet o redes sociales, de momento, es falsa', le dijo a La Estrella de Panamá vía telefónica.