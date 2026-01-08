Inicia liberación de presos políticos en Venezuela; Foro Penal habla de cinco excarcelados

Venezuela inició la liberación de algunos presos políticos en medio de una profunda debilidad institucional, un gesto inédito desde la captura del expresidente Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero, hecho que alteró el equilibrio de poder interno. Las excarcelaciones responden a presiones internacionales y demandas de organismos de derechos humanos. El Gobierno de Delcy Rodríguez no informó cifras ni publicó una lista oficial, pero el alcance de la medida superó liberaciones anteriores e incluyó figuras de alto perfil, lo que apunta a una decisión política deliberada y de mayor envergadura.

Víctimas del régimen

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rocío San Miguel, analista en temas de seguridad y defensa, con doble nacionalidad venezolana y española. San Miguel permanecía detenida desde febrero de 2024 en la sede del Helicoide, luego de ser arrestada junto a su hija cuando intentaba abordar un vuelo hacia Miami. Días después de su captura, el Ministerio Público la vinculó a un supuesto plan conspirativo denominado “Brazalete Blanco”, acusación que siempre fue rechazada por su entorno y por organismos internacionales. Según informó su familia, tiene previsto trasladarse próximamente a España. También recuperaron la libertad Andrés Martínez Adasme y José María Basoa. Los ciudadanos vascos fueron detenidos en septiembre de 2024 en el estado Amazonas, en Venezuela, mientras realizaban un viaje turístico, pocos días después de las elecciones del 28 de julio. El régimen chavista los acusó de ser agentes españoles implicados en un supuesto plan contra Nicolás Maduro, sin presentar pruebas. El Gobierno español rechazó las acusaciones, defendió su inocencia y calificó la detención de arbitraria. Durante su encarcelamiento, ambos permanecieron con comunicaciones restringidas, mientras sus familias y autoridades españolas impulsaban gestiones diplomáticas para lograr su liberación. La información sobre las liberaciones fue divulgada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien describió la decisión como una acción unilateral del Estado venezolano destinada a fortalecer la convivencia interna y la estabilidad del país. En su intervención, sostuvo que se trataba de un paso orientado a consolidar la paz y la coexistencia pacífica, sin distinciones ideológicas, políticas o religiosas. Entre los liberados también figuran Miguel Moreno, de Canarias y Ernesto Gorbe, valenciano. Al cierre de esta nota y tras una conversación con Alfredo Romero, director de Foro Penal, se confirmó la liberación de las cinco personas mencionadas anteriormente. ”Solo han excarcelado a cinco. Cualquier lista en internet o redes sociales, de momento, es falsa”, le dijo a La Estrella de Panamá vía telefónica.

Mulino se pronuncia

Entre las personas privadas de libertad por manos del régimen venezolano se encuentra el marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba quien fue detenido desde junio de 2025 junto a otros tripulantes del buque Guaiquerí N35. El presidente panameño, José Raúl Mulino, se pronunció en redes sociales sobre el hecho y deseando su pronto regreso al territorio nacional: “Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Vzla. No podemos olvidarlo”, escribió. Al cierre de esta nota no se conocía sobre el paradero de Núñez.

Poder cedido

El Ejecutivo bolivariano ha insistido en que las liberaciones no responden a la presión directa de Washington, pese a que el arresto de Maduro marcó el inicio de una estrategia estadounidense de mayor supervisión política y control sobre el sector petrolero venezolano. Trump ha declarado públicamente que su Gobierno ejercerá una tutela directa sobre Venezuela durante un período de transición, manteniendo a Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo bajo directrices definidas desde Washington. En ese marco, Rodríguez ya había dado señales de flexibilidad al admitir que las relaciones económicas con Estados Unidos no son excepcionales y que Venezuela debe sostener vínculos comerciales con todos los países del hemisferio. Estas declaraciones coincidieron con el anuncio de la entrega a Estados Unidos de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionado, que hasta ahora se destinaba principalmente al mercado chino.

Cifras