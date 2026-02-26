Comunidad chino-panameña: Festival de Cometas cambia de sede a La Chorrera

La Asociación de Profesionales Chino-Panameña (Aprochipa) anunció la tarde de este jueves 26 de febrero que el XXVI Festival de Cometas y Panderos 2026 tendrá una nueva sede y se celebrará en el futuro Town Center de Costa Verde, en el distrito de La Chorrera.

A través de un comunicado, la organización explicó que el festival ha crecido y evolucionado a lo largo de más de 25 años, trasladándose por distintos puntos del país, como el Causeway de Amador, Parque Omar, la Ciudad Deportiva Kiwanis de Clayton y Panamá Pacífico, con el objetivo de ampliar su alcance y llevar la tradición a nuevas comunidades.

Este año, el evento cultural y familiar se instalará en Costa Verde gracias a la invitación del alcalde del distrito, Eloy Chong, quien manifestó su interés en que esta actividad de gran significado llegue a La Chorrera.

Según Aprochipa, la nueva ubicación ofrece un espacio amplio, accesible y con condiciones ideales para un festival de esta magnitud.

Los organizadores destacaron que el enfoque principal es brindar una experiencia organizada, segura y memorable para todos los asistentes, con más espacio para elevar cometas y promover la participación de nuevas generaciones de familias y amigos bajo un mismo cielo.

El lema de esta edición será: “Cometas que vuelan, tradiciones que se celebran”, reafirmando el compromiso del festival con la promoción de la cultura, la creatividad y el encuentro comunitario.