Aprehenden en Arraiján a panameño vinculado a red de explotación sexual en Argentina

Un ciudadano panameño fue aprehendido este jueves 26 de febrero en el distrito de Arraiján durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de una investigación internacional contra la explotación sexual infantil.

La diligencia se desarrolló bajo la denominada Operación Internacional Córdoba, dirigida a desarticular redes dedicadas a estos delitos. El sospechoso es investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial, en perjuicio de al menos siete víctimas ubicadas en Argentina.

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició en enero de 2025, luego de que entes de investigación argentinos alertaran a sus homólogos panameños sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, relacionado con dos procesos abiertos en ese país.

Las pesquisas permitieron establecer que los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en territorio panameño.

Durante el operativo fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forense. En la acción participaron unidades especializadas en Ciberdelito de la DIJ, personal de inteligencia de la DNIP, peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de Homeland Security Investigations.

El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías para las audiencias correspondientes, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y el análisis del material incautado.