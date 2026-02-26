Aprehenden en Arraiján a panameño vinculado a red de explotación sexual en Argentina

Un ciudadano panameño fue aprehendido este jueves 26 de febrero en el distrito de Arraiján durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de una investigación internacional contra la explotación sexual infantil.La diligencia se desarrolló bajo la denominada Operación Internacional Córdoba, dirigida a desarticular redes dedicadas a estos delitos. El sospechoso es investigado por la<b> presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial</b>, en perjuicio de <b>al menos siete víctimas ubicadas en Argentina.</b>De acuerdo con las autoridades, <b>la investigación inició en enero de 2025</b>, luego de que entes de investigación argentinos alertaran a sus homólogos panameños sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, relacionado con dos procesos abiertos en ese país.Las pesquisas permitieron establecer que<b> los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp,</b> utilizando una línea telefónica registrada en territorio panameño.Durante el operativo fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forense. En la acción participaron unidades especializadas en Ciberdelito de la DIJ, personal de inteligencia de la DNIP, peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de Homeland Security Investigations.<b>El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías para las audiencias correspondientes</b>, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y el análisis del material incautado.