Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy: Los académicos caen eliminados pero con la frente en alto

El Sporting San Miguelito dejó el nombre de Panamá y de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en alto nuevamente en la Copa de Campeones de la Concacaf, esta vez contra el LA Galaxy por el partido de vuelta de la primera ronda.

A pesar de la eliminación, debido a la regla de gol de visitante, el equipo panameño dejó una buena impresión tras empatar 0-0 en su visita a Carson, California. En el conjunto académico destacó la figura de Armando Cooper, quien saltó al terreno de juego desde el 11 titular y guió a sus compañeros para intentar lograr la remontada.

Otros jugadores como José Calderon, Héctor Hurtado o Sergio Ramírez también destacaron para La Academia. En el equipo titular por parte de Aguilar destacó la presencia de Harold Cummings, quien cuajó una buena presentación.

Por parte del equipo seis veces campeón de la MLS, más allá de su clasificación, aún preocupa la mala dinámica que sigue el equipo del Galaxy. Los entrenados por Greg Vanney no ha podido ganar en los tres partidos que han jugado esta temporada (tres empates al hilo).

La ausencia de Riqui Puig parece que sigue afectando al equipo dentro del terreno de juego, así como también el rendimiento de Marco Reus. Si bien es cierto que es un jugador dentro primera clase mundial, las expectativas que se espera por este jugador es mayor en cuanto al rendimiento que está presentando en este momento.

En cuanto al partido, el Sporting San Miguelito aguantó las embestidas ofensivas del Galaxy, sobre todo en la primera parte. Los visitantes se animaron más en ofensiva, pero como se había mencionado antes, la regla del gol de visitante terminó de ‘perjudicar’ a la academia.

Tras el partido, el técnico Aguilar dio su valoración sobre el juego. “No hay nada que reprocharse, nos queda esa sensación de la última oportunidad de Angel. Las reglas han estado claras desde antes, por eso el juego de ida era importante dejarlo en cero. No se dio esta noche, no le gusta comentar nada sobre el gol de visita”.

Agregó Aguilar que “lo más difícil fue la parte ofensiva del Galaxy. Tienen muy buena camada de jugadores. Nos preparamos desde la pretemporada en diciembre, queríamos dar la batalla y hacer historia para el club”.

Lo importante ahora será que esas buenas sensaciones que dejó el Sporting en la Copa de Campeones, lo trasladen a la LPF. En estos momentos el equipo marcha tercero con ocho puntos (con un partido menos) en la Conferencia Este con un récord de dos victorias, dos empates y una derrota.