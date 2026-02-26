Vacantes del Canal de Panamá ya están disponibles en nueva plataforma web

El Canal de Panamá anunció la tarde de este jueves 26 de febrero el lanzamiento de su nuevo portal de empleos, una plataforma digital para la gestión de reclutamiento y selección de personal.

De acuerdo con la entidad, el sistema permitirá a los aspirantes consultar vacantes y dar seguimiento en línea al estado de sus postulaciones.

Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, indicó que la iniciativa forma parte de la Visión Estratégica 2025-2035 y que el portal fortalecerá los procesos de atracción y selección de personal para responder a las necesidades operativas y estratégicas de la entidad.

Además, la plataforma integra las etapas del proceso de reclutamiento, que incluyen publicación de vacantes, revisión de requisitos, evaluación de candidatos, selección, contratación e inducción.

Los usuarios podrán consultar el detalle de cada posición, verificar su elegibilidad y monitorear el avance de su trámite.

Durante el acto de lanzamiento, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, señaló que el nuevo portal consolida el canal de comunicación con los aspirantes y actualiza los procedimientos de reclutamiento.

Como parte de la implementación, la institución habilitó un Centro de Atención en el Edificio 726, en Balboa, donde se ofrecerá orientación presencial con cita previa sobre el uso de la plataforma.

El centro operará durante los próximos dos meses, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 12:30 p. m., previa reserva. Las vacantes están disponibles en el sitio web empleos.pancanal.com. También se puede obtener información a través de las redes oficiales o llamando al 272-8584, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.