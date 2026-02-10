México activa ruta estratégica con Europa: ¿Complemento o competencia del Canal de Panamá?

Para el economista Raúl Moreira, el análisis debe hacerse con cautela. En su criterio, 'en un caso extremo de sequía en Panamá que obligue tanto a la disminución del calado como el número de naves que transitan por el Canal, esta podría ser una alternativa temporal de escape'. Sin embargo, subraya que, en condiciones normales, 'la cantidad de carga que podría transitar en muchos trenes sería aún menor que lo que puede movilizarse en un solo barco por el Canal de Panamá'.Moreira sostiene que no se estima un escenario de crisis para Panamá desde el punto de vista estrictamente económico. Incluso señala que 'si el Canal decidiera disminuir los peajes, la competitividad de estas otras alternativas quedaría en duda'. No obstante, advierte que si entran en juego consideraciones geopolíticas, el análisis cambia: en ese caso, podría primar la necesidad estratégica de mover mercancía por rutas alternativas, aun con mayores costos.El economista y catedrático Rolando Gordón aporta una perspectiva histórica. Recuerda que la ruta del istmo mexicano 'se hizo en 1907' y perdió relevancia tras la inauguración del Canal en 1914. Hoy, asegura, el contexto es distinto. El proyecto ya inauguró rutas de pasajeros desde 2023 y ha realizado pruebas logísticas, como el traslado de 500 vehículos desde Corea del Sur entre océanos en aproximadamente nueve o diez horas.Gordón reconoce que 'sí va a haber competencia, pero no de inmediato, fuertemente, porque es un proyecto que va a llevar años'. Señala que el impacto podría sentirse especialmente en el segmento energético, recordando que Panamá transportó gas estadounidense hacia Europa antes de las disrupciones generadas por la guerra. Además, enfatiza que el corredor mexicano no enfrenta las limitaciones hídricas que han afectado al Canal en periodos de sequía.'El problema va a depender de si Panamá logra resolver el tema del agua. Si no lo hace, nuestro canal puede quedar un poco obsoleto', advierte, subrayando que el cambio climático introduce un factor estructural en la ecuación competitiva.