Opacidad en la planilla de la Asamblea: Corte no admite ‘habeas data’

A pesar de que Herrera contestó por escrito dando montos globales por partida con datos al 30 de septiembre de 2025, según las cartas a las que tuvo acceso La Estrella de Panamá, la respuesta a juicio de Zúñiga se quedó corta.'Yo espero transparencia de verdad, que se publiquen todas la planillas de todos los diputados, cuáles son los trabajadores por comisión, quienes son permanentes y eventuales', alegó el diputado.'Son ataques a la institucinalidad’Justamente, La Estrella de Panamá publicó este lunes el reportaje 'Asamblea Nacional, la promesa de transparencia que juega a los números' que evidencia la falta de transparencia de las planillas de la Asamblea.Este diario solicitó al Legislativo el detalle del personal permanente y transitorio y con el detalle por despacho de diputado, tal como lo entregan los políticos al departamento de Recursos Humanos y que este medio lo evidenció en un reportaje el año pasado, pero no fue entregado.Herrera contestó -en septiembre 2025- que evaluaba toda la información que debía ser publicada y que no contaba con la información de manera digital y por despacho.Además, desde el pasado jueves La Estrella de Panamá le preguntó a Herrera por qué en febrero se reportó una planilla de 3,136, mientras que en diciembre 5,661 -entre permanentes y eventuales-, según la Contraloría General de la República, sin que se reportaran despidos , pero no contestó.No obstante, en el periodo de incidencias de ayer en el pleno del Palacio Justo Arosemena, Herrera defendió su gestión y la defensa de la institucionalidad del Legislativo. Señaló que 'es injusto' que la Asamblea sea la piñata de las instituciones públicas, a través de diferentes temas que afectan el desenvolvimiento del mismo'.Añadió que su formación era de gobiernos locales donde la 'transparencia es la prioridad' y que esa misma política la ha aplicado a la Asamblea.'Aquí se publica de todo, votaciones, planillas, rendiciones de cuentas, todo se ha hecho en este año. Y siguen, y siguen, y siguen los ataques a la misma institucionalidad', reclamó Herrera.Añadió que la política de la Asamblea es legislar por el ciudadano que no tiene agua ni carreteras 'démosle un giro de 360 a esta Asamblea, queremos trabajar con honestidad y transparencia, que esa transparencia se vea reflejada en el pueblo panameño'.Concluyó que para hablar de transparencia acudirá a las instituciones donde tiene que rendir cuentas y que este miércoles le entregaría una rendición de cuentas a la Contraloría, y precisóque la entidad ahorró 21.7 millones de dólares en su periodo.