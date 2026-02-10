  1. Inicio
Opacidad en la planilla de la Asamblea: Corte no admite ‘habeas data’

A pesar del discurso de transparencia de Jorge Herrera, la Asamblea no publica su personal transitorio, por despacho entre otras planillas.
Por
Mary Triny Zea
  • 11/02/2026 00:00
Mientras que la Corte rechazó un habeas data para obtener información de la planilla de la Asamblea, el diputado presidente, Jorge Herrera, reaccionó a los reportajes de este medio que cuestionan la publicación transparencia en un discurso en el que alegó defender la ‘institucionalidad’

Nuevos intentos, mismo resultado: el ocultamiento de la planilla real de la Asamblea Nacional. En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una acción de ‘habeas data’ interpuesta por el diputado Roberto Zuñiga, de Vamos, para conocer la planilla de la Asamblea, mientras que el diputado presidente, Jorge Herrera defendió la “transparencia” y alertó de “ataques” a la institucionalidad.

La respuesta a la demanda de Zuñiga, efectuada en septiembre de 2024, se dio a conocer este mes, informó el personal del despacho del político.

La solicitud de información que generó el habeas data fue una carta dirigida a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, de transparentar toda las partidas de las planillas: 001, 002, 80 y 172, así como el detalle de los funcionarios por despacho de diputado o unidades administrativas, y precisar cuánto personal había nombrado al 30 de junio y 30 de julio de 2024.

Argumentos, un ‘castigo’ al ciudadano

La resolución a la demanda de la CSJ, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Alberto Vásquez, alega que no es viable dar trámite de admisibilidad a la acción “porque se enmarca en el derecho de petición y no en el derecho a la información”.

Esto “implica que la funcionaria demandada lleve a cabo un ejercicio investigativo y de recopilación, dentro del cual genere una nueva documentación consistente en un informe”.

¿Dónde está el problema de fondo? es que el pleno no discute semática sino que clasifica que cuando es una documentación en poder del Estado se trata de petición y cuando pregunta “cuántos” se trata de una petición que requiere procesar datos, y “la frontera de las formas se vuelve una barrera”, explicó Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la organización Transparencia Internacional capítulo de Panamá.

Esto implica, a juicio del jurista, que el Estado puede evitar un ‘habeas data’ solo indicando que requiere hacer un análisis.

Por ello, añadió Barsallo, la autoridad aprende que si quiere negar o atrasar la entrega de una información la califica como “petición” y el habeas data queda bloqueado de salida

Lo más grave es que con esta posición de “formalismos” de la CSJ se premia la “mala gestión documental” y se “castiga” al ciudadano con un mensaje de “pida la información como yo quiero y no como usted la necesita”.

Este sería el tercer habeas data rechazado por la CSJ, también ocurrió lo mismorespecto a la descentralización de juntas comunales, y otro que solicitó la titularidad registral de algunas avenidas contra el gerente del Banco Hipotecario Nacional, ambas interpuestas por los diputado s Miguel Campos y Janine Prado de Vamos.

Sin embargo, la petición de la planilla de Zuñiga se repitió con el actual presidente del Legislativo, Herrera.

Jorge Herrera y su respuesta insuficiente
Zúñiga solicitó la misma información de la planilla de la Asamblea Nacional a Herrera (cuyo periodo inició en julio 2025).
“¿A cuánto asciende la planilla?” preguntó y solicitó que se segmente la información por partida, cantidad de funcionarios despedidos, sus cargos y los funcionarios en evaluación para cesar sus labores.

A pesar de que Herrera contestó por escrito dando montos globales por partida con datos al 30 de septiembre de 2025, según las cartas a las que tuvo acceso La Estrella de Panamá, la respuesta a juicio de Zúñiga se quedó corta.

“Yo espero transparencia de verdad, que se publiquen todas la planillas de todos los diputados, cuáles son los trabajadores por comisión, quienes son permanentes y eventuales”, alegó el diputado.

“Son ataques a la institucinalidad’

Justamente, La Estrella de Panamá publicó este lunes el reportaje “Asamblea Nacional, la promesa de transparencia que juega a los números” que evidencia la falta de transparencia de las planillas de la Asamblea.

Este diario solicitó al Legislativo el detalle del personal permanente y transitorio y con el detalle por despacho de diputado, tal como lo entregan los políticos al departamento de Recursos Humanos y que este medio lo evidenció en un reportaje el año pasado, pero no fue entregado.

Herrera contestó -en septiembre 2025- que evaluaba toda la información que debía ser publicada y que no contaba con la información de manera digital y por despacho.

Además, desde el pasado jueves La Estrella de Panamá le preguntó a Herrera por qué en febrero se reportó una planilla de 3,136, mientras que en diciembre 5,661 -entre permanentes y eventuales-, según la Contraloría General de la República, sin que se reportaran despidos , pero no contestó.

No obstante, en el periodo de incidencias de ayer en el pleno del Palacio Justo Arosemena, Herrera defendió su gestión y la defensa de la institucionalidad del Legislativo.

Señaló que “es injusto” que la Asamblea sea la piñata de las instituciones públicas, a través de diferentes temas que afectan el desenvolvimiento del mismo”.

Añadió que su formación era de gobiernos locales donde la “transparencia es la prioridad” y que esa misma política la ha aplicado a la Asamblea.

“Aquí se publica de todo, votaciones, planillas, rendiciones de cuentas, todo se ha hecho en este año. Y siguen, y siguen, y siguen los ataques a la misma institucionalidad”, reclamó Herrera.

Añadió que la política de la Asamblea es legislar por el ciudadano que no tiene agua ni carreteras “démosle un giro de 360 a esta Asamblea, queremos trabajar con honestidad y transparencia, que esa transparencia se vea reflejada en el pueblo panameño”.

Concluyó que para hablar de transparencia acudirá a las instituciones donde tiene que rendir cuentas y que este miércoles le entregaría una rendición de cuentas a la Contraloría, y precisóque la entidad ahorró 21.7 millones de dólares en su periodo.

“La Corte no actuó arbitrariamente, sino coherentemente con su doctrina previa, pero la aplicó esa doctrina de forma rígida y esa rigidez reduce el alcance práctico del derecho de acceso a la información”, Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional
