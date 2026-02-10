Opacidad en la planilla de la Asamblea: Corte no admite ‘habeas data’

Nuevos intentos, mismo resultado: el ocultamiento de la planilla real de la Asamblea Nacional. En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una acción de ‘habeas data’ interpuesta por el diputado Roberto Zuñiga, de Vamos, para conocer la planilla de la Asamblea, mientras que el diputado presidente, Jorge Herrera defendió la “transparencia” y alertó de “ataques” a la institucionalidad.

La respuesta a la demanda de Zuñiga, efectuada en septiembre de 2024, se dio a conocer este mes, informó el personal del despacho del político.

La solicitud de información que generó el habeas data fue una carta dirigida a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, de transparentar toda las partidas de las planillas: 001, 002, 80 y 172, así como el detalle de los funcionarios por despacho de diputado o unidades administrativas, y precisar cuánto personal había nombrado al 30 de junio y 30 de julio de 2024.

Argumentos, un ‘castigo’ al ciudadano

La resolución a la demanda de la CSJ, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Alberto Vásquez, alega que no es viable dar trámite de admisibilidad a la acción “porque se enmarca en el derecho de petición y no en el derecho a la información”.

Esto “implica que la funcionaria demandada lleve a cabo un ejercicio investigativo y de recopilación, dentro del cual genere una nueva documentación consistente en un informe”.

¿Dónde está el problema de fondo? es que el pleno no discute semática sino que clasifica que cuando es una documentación en poder del Estado se trata de petición y cuando pregunta “cuántos” se trata de una petición que requiere procesar datos, y “la frontera de las formas se vuelve una barrera”, explicó Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la organización Transparencia Internacional capítulo de Panamá.

Esto implica, a juicio del jurista, que el Estado puede evitar un ‘habeas data’ solo indicando que requiere hacer un análisis.

Por ello, añadió Barsallo, la autoridad aprende que si quiere negar o atrasar la entrega de una información la califica como “petición” y el habeas data queda bloqueado de salida

Lo más grave es que con esta posición de “formalismos” de la CSJ se premia la “mala gestión documental” y se “castiga” al ciudadano con un mensaje de “pida la información como yo quiero y no como usted la necesita”.

Este sería el tercer habeas data rechazado por la CSJ, también ocurrió lo mismorespecto a la descentralización de juntas comunales, y otro que solicitó la titularidad registral de algunas avenidas contra el gerente del Banco Hipotecario Nacional, ambas interpuestas por los diputado s Miguel Campos y Janine Prado de Vamos.

Sin embargo, la petición de la planilla de Zuñiga se repitió con el actual presidente del Legislativo, Herrera.