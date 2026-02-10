Embajador de Perú en Panamá: fallo sobre Chancay es ‘de primera instancia’ y el control estatal se mantiene

El embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, salió al paso de las interpretaciones surgidas tras el fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que ordena al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de supervisar, fiscalizar, sancionar o regular las operaciones del megapuerto de Puerto de Chancay. “La decisión del Poder Judicial ha sido formulada en primera instancia”, subrayó el diplomático en declaraciones a La Decana, destacando que el proceso no está cerrado y que la apelación anunciada por Ositrán resulta clave para clarificar el alcance regulatorio.

‘Muy oportunas’ las declaraciones de Ositrán

López Chávarri calificó como “muy oportunas” las declaraciones de la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, quien confirmó que apelarán la sentencia. Para el embajador, la labor de ese organismo estatal peruano “se requeriría [...] para las tareas propias de regular, supervisar y fiscalizar las operaciones de los usuarios del puerto”.

Zambrano había advertido que el fallo constituye un hecho “sin precedentes” y que podría dejar desprotegidos a los usuarios frente a eventuales irregularidades y a una ausencia de control estatal efectivo en el terminal.

Ante la pregunta de si la decisión judicial permite a China operar sin supervisión estatal en Chancay, el embajador peruano fue enfático: “el control estatal se encuentra presente”. Y afirmó: “El punto de controversia no es sobre el puerto propiamente, que se encuentra bajo el control de la Autoridad Portuaria Nacional; no lo es respecto al tema impositivo, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas, ni tampoco sobre la parte laboral, cuya supervisión corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral”.

Según explicó, el vacío que podría generarse tras este fallo en primera instancia está vinculado a “la fiscalización de las operaciones que brinda el puerto de Chancay en relación a los derechos de sus usuarios finales, especialmente importadores y exportadores”. “Se trata de establecer el mecanismo de verificación en el cumplimiento de los derechos de los usuarios finales del puerto de Chancay (exportadores, importadores, agentes de aduanas, dueños de carga, etc.)”, afirmó.