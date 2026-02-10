Comisión investigará denuncia de albergue a la par del Ministerio Público

Luego de la denuncia de supuestos abusos sexuales e irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció la creación de una comisión para “investigar los señalamientos” en este albergue, mismos que han generado una investigación por parte del Ministerio Público.

La denuncia fue interpuesta la semana pasada por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, quien preside la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional y tras esta acción se sumaron nuevos testimonios.

Boyd es parte de la directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad a cargo de la administración de estos centros y cuya presidencia está a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.

Boyd Galindo señaló que ha mantenido comunicación directa con la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, reconoció que el albergue requiere mejoras estructurales significativas y que se evalúan acciones correctivas.

Pero la denuncia de Brenes va más alla de las infraestructuras: en el albergue que cuenta con 35 personas, entre ellos 3 menores de edad, un bebé de tres meses y 12 adultos, de los cuales 21 tienen discapacidad, detalla supuestos abusos sexuales, castigos físicos, la ausencia de planes para tratar a las personas con discapacidad mental, entre otras irregularidades.

Fábrega, en su defensa, cuestionó la falta de fondos para atender los centros a lo que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman desmintió de forma categórica

“Yo fui a ver el presupuesto y tienen muchos recursos”,dijo Chapman, y resaltó que el problema radica en la administración de estos.

“El uso de los recursos a los albergues es algo que se le debe preguntar al Senniaf”, acotó.

En tanto, ayer el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez acudió a las instalaciones del Senniaf donde sostuvo una reunión con el personal en medio de las investigaciones y entrevistas que adelantan a testigos.

Gómez ordenó prohibir a los indiciados a acercarse al CAI de Tocumen, que se cometan actos de violencia directa o indirecta a lo interno, así como protección a las víctimas.

Por otra parte, ayer un grupo de diputados de Vamos intentó citar a la ministra Carles a la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 42 preguntas pero la iniciativa no logró los votos por lo que se declaró “inexistente”.

Brenes ha reclamado desde su curul que no se haya destituido a Fábrega para preservar las pruebas mientras la investigación se efectúa.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Fábrega, pero no fue posible.