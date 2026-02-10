  1. Inicio
A un paso de los alegatos, el juicio Odebrecht vuelve a frenarse

Por
Adriana Berna
  • 11/02/2026 00:00
La inasistencia de la última testigo pendiente obligó al tribunal a suspender el juicio y postergar el inicio de los alegatos hasta después de carnavales

El juicio por el caso Odebrecht no podrá avanzar a la fase de alegatos hasta después de carnavales, luego de que Damaris Rodríguez Araúz, última prueba testimonial pendiente no compareciera ante el tribunal.

Rodríguez es el único testimonio faltante tras que ayer martes se dieran varios desistimientos por parte de la defensa en cuanto a la comparecencia de sus pruebas testimoniales.

Tras la ausencia de la testigo, las partes sostuvieron una deliberación, luego de la cual la jueza Baloísa Marquínez ordenó la emisión de una boleta de citación, la cual será remitida a Recursos Humanos de la Policía Nacional. En dicha boleta se establece que Rodríguez deberá comparecer este viernes a las 8:00 a.m.

Sin embargo, esta no es la primera vez que esta medida ha sido empleada con el fin de que Rodríguez comparezca, pues durante la actual etapa del juicio se han enviado tres citaciones que han sido ignoradas.

La abogada, Alma Cortez, parte de la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal, señaló que Rodríguez es una agente de la policía jubilada señalando que esto puede influir en por qué no ha habido una respuesta hasta el momento de su parte.

Por otro lado, la jueza Marquínez señaló que anteriormente se ha citado a agentes jubilados de este estamento de seguridad quienes han atendido a comparecer sin problemas.

La jueza indicó además que, debido a esta situación, el juicio queda suspendido hasta la mañana del viernes, cuando se espera evacuar el último testimonio pendiente y definir el paso formal a la etapa de alegatos.

Día 18 del caso Odebrecht

Por otro lado, el día 18 del juicio se desarrolló con la rápida presentación de dos peritajes que abordaron, por un lado, el uso de fondos destinados a la campaña del Partido Panameñista, y por otro, la viabilidad técnica y ambiental de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Veraguas.

El primer perito en declarar fue José Ángel Hidrogo Calvo, aducido por el abogado Erasmo Muñoz, en representación de Jaime Lasso. El objeto del peritaje fue examinar la forma en que fueron utilizados los fondos recibidos por la fundación Don James, la sociedad Vtesh y Poseidon LLC, entidades de propiedad de Lasso.

De acuerdo con el informe, los fondos, que según los registros estaban destinados a cubrir gastos de la campaña del Partido Panameñista, cuando el expresidente Juan Carlos Varela se encontraba en la carrera por la presidencia de Panamá

Todo esto fue analizado dentro de un periodo de investigación comprendido entre 2009 y 2013.

Hidrogo Calvo indicó que la totalidad de los fondos recibidos fue utilizada, y explicó que el dinero se movía entre cuentas de distintas sociedades y negocios, una práctica que calificó como usual dentro de empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.

Posteriormente, declaró el perito Gilberto Ferrari, aducido por la abogada Guillermina McDonald, cuyo objetivo fue determinar la conducencia y viabilidad de dos proyectos hidroeléctricos sobre los ríos San Pablo, La Laguna y Las Cruces, en la provincia de Veraguas.

En el caso del proyecto San Bartolo, el perito detalló que la conducencia prevista era de 120 metros sobre el nivel del mar, mientras que el nivel máximo de operación se situaba en 80 metros, con un mínimo de retorno del agua al cauce natural del río de 35 metros sobre el nivel del mar.

Respecto al proyecto Las Cruces, explicó que el nivel máximo de operación alcanzaba los 170 metros, con una conducencia de 120 metros, una descarga a 100 metros, y un máximo de operación inicialmente previsto en 140 metros.

Tras el análisis técnico, Ferrari concluyó que era imposible la coexistencia de las conducencias de los proyectos San Bartolo y Las Cruces, debido a incompatibilidades técnicas y operativas.

El perito añadió que los propietarios de las conducencias de Las Cruces y La Laguna mantenían una rivalidad, lo que hacía inviable la construcción simultánea de ambos proyectos, señalando que para avanzar hubiera sido necesaria una nueva solución ambiental.

