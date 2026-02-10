A un paso de los alegatos, el juicio Odebrecht vuelve a frenarse

El juicio por el caso Odebrecht no podrá avanzar a la fase de alegatos hasta después de carnavales, luego de que Damaris Rodríguez Araúz, última prueba testimonial pendiente no compareciera ante el tribunal.

Rodríguez es el único testimonio faltante tras que ayer martes se dieran varios desistimientos por parte de la defensa en cuanto a la comparecencia de sus pruebas testimoniales.

Tras la ausencia de la testigo, las partes sostuvieron una deliberación, luego de la cual la jueza Baloísa Marquínez ordenó la emisión de una boleta de citación, la cual será remitida a Recursos Humanos de la Policía Nacional. En dicha boleta se establece que Rodríguez deberá comparecer este viernes a las 8:00 a.m.

Sin embargo, esta no es la primera vez que esta medida ha sido empleada con el fin de que Rodríguez comparezca, pues durante la actual etapa del juicio se han enviado tres citaciones que han sido ignoradas.

La abogada, Alma Cortez, parte de la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal, señaló que Rodríguez es una agente de la policía jubilada señalando que esto puede influir en por qué no ha habido una respuesta hasta el momento de su parte.

Por otro lado, la jueza Marquínez señaló que anteriormente se ha citado a agentes jubilados de este estamento de seguridad quienes han atendido a comparecer sin problemas.

La jueza indicó además que, debido a esta situación, el juicio queda suspendido hasta la mañana del viernes, cuando se espera evacuar el último testimonio pendiente y definir el paso formal a la etapa de alegatos.