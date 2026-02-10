A un paso de los alegatos, el juicio Odebrecht vuelve a frenarse

Por otro lado, el día 18 del juicio se desarrolló con la rápida presentación de dos peritajes que abordaron, por un lado, el uso de fondos destinados a la campaña del Partido Panameñista, y por otro, la viabilidad técnica y ambiental de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Veraguas.El primer perito en declarar fue José Ángel Hidrogo Calvo, aducido por el abogado Erasmo Muñoz, en representación de Jaime Lasso. El objeto del peritaje fue examinar la forma en que fueron utilizados los fondos recibidos por la fundación Don James, la sociedad Vtesh y Poseidon LLC, entidades de propiedad de Lasso.De acuerdo con el informe, los fondos, que según los registros estaban destinados a cubrir gastos de la campaña del Partido Panameñista, cuando el expresidente Juan Carlos Varela se encontraba en la carrera por la presidencia de PanamáTodo esto fue analizado dentro de un periodo de investigación comprendido entre 2009 y 2013.Hidrogo Calvo indicó que la totalidad de los fondos recibidos fue utilizada, y explicó que el dinero se movía entre cuentas de distintas sociedades y negocios, una práctica que calificó como usual dentro de empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.Posteriormente, declaró el perito Gilberto Ferrari, aducido por la abogada Guillermina McDonald, cuyo objetivo fue determinar la conducencia y viabilidad de dos proyectos hidroeléctricos sobre los ríos San Pablo, La Laguna y Las Cruces, en la provincia de Veraguas.En el caso del proyecto San Bartolo, el perito detalló que la conducencia prevista era de 120 metros sobre el nivel del mar, mientras que el nivel máximo de operación se situaba en 80 metros, con un mínimo de retorno del agua al cauce natural del río de 35 metros sobre el nivel del mar.Respecto al proyecto Las Cruces, explicó que el nivel máximo de operación alcanzaba los 170 metros, con una conducencia de 120 metros, una descarga a 100 metros, y un máximo de operación inicialmente previsto en 140 metros.Tras el análisis técnico, Ferrari concluyó que era imposible la coexistencia de las conducencias de los proyectos San Bartolo y Las Cruces, debido a incompatibilidades técnicas y operativas.El perito añadió que los propietarios de las conducencias de Las Cruces y La Laguna mantenían una rivalidad, lo que hacía inviable la construcción simultánea de ambos proyectos, señalando que para avanzar hubiera sido necesaria una nueva solución ambiental.