Precalificación del Canal abre paso a proyectos que redefinen su modelo logístico

El segundo eje del plan apunta al desarrollo de dos terminales portuarias de contenedores, previstas en las áreas de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5.0 y 6.0 millones de TEU anuales. El proyecto contempla una inversión estimada de $2,600 millones para ambas terminales, con un impacto económico calculado entre el 0.4 % y el 0.8 % del Producto Interno Bruto.La ACP informó que, como parte del proceso de precalificación, sostuvo reuniones individuales con operadores portuarios de alcance global, interesados en evaluar su eventual participación en la licitación.Entre los actores que han manifestado interés en el componente portuario del plan figura Ocean Network Express (ONE), una de las principales navieras del mundo, que ha señalado su intención de evaluar su participación en los procesos de licitación para ambas terminales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.Para finales de octubre de 2025, la ACP tuvo el primer acercamiento en el que participaron APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited, CMA CGM, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM.El impulso político al componente portuario del plan también ha sido respaldado desde el Ejecutivo. En julio de 2025, el presidente Mulino calificó el tema de 'necesidad urgente', haciendo referencia al proyecto de Corozal, y aseguró que su administración está dando prioridad a que el proceso de licitación avance con celeridad.'Yo le tengo el acelerador puesto al Canal de Panamá para que esa licitación se concrete lo antes posible', afirmó el mandatario durante su conferencia semanal, al subrayar que el Canal constituye una pieza central de la estrategia marítima y logística de su visión integral para el país.El proyecto de Corozal fue impulsado sin éxito a mediados de la década pasada, pero cuenta hoy con un escenario distinto. Según explicó, el mandatario existe una demanda identificada por parte de usuarios y operadores internacionales, que anticipan un incremento significativo en el movimiento de carga en el Pacífico. No obstante, reconoció la complejidad del desafío. 'Construir un puerto no es hacer una piquera de taxis; es un proyecto de gran escala que requiere licitaciones altamente técnicas', señaló.Por su parte, Barnett resaltó que esto se centra en un tema de competitividad y confiabilidad. En cuanto al tema de los puertos, Barnett reiteró que Panamá compite principalmente en el negocio del trasbordo, y en ese mercado la confiabilidad es clave: las navieras necesitan saber que el muelle estará disponible en el momento programado, igual que ocurre con las reservas del Canal'. Advirtió que 'con la capacidad actual se puede crecer marginalmente, pero si el país quiere dar un salto y atraer nuevos servicios, necesita espacio adicional; de lo contrario, la carga termina yéndose a otros puertos de la región'.'El reto de estas licitaciones es lograr un equilibrio: que las concesiones sean beneficiosas para el país, pero sin afectar la competitividad del trasbordo, que es un negocio altamente transaccional', acotó el especialista en logística.