Panamá gana protagonismo en el Festival de Cine de Málaga

El nombre de Panamá se escuchó en muchas más ocasiones de las habituales en los pasillos de uno de los eventos más representativos del cine español, y ello no es casualidad. El país tomó especial protagonismo al convertirse en el invitado de honor en la vigésima novena edición del Festival de Cine de Málaga (España).<span class="mln_uppercase_mln"> </span>Ello se tradujo en la exhibición de más de diez producciones del cine nacional. Entre las películas presentadas en este cónclave que reúne lo mejor del cine español y latinoamericano se encuentran Querido Trópico, de Ana Endara; Espina, de Daniel Poler; y Papeles, de Arturo Montenegro. Vale la pena destacar que la película Querido Trópico es el filme seleccionado para representar a Panamá tanto en los premios Goya del cine español como en los premios Óscar de la Academia de las Artes Cinematográficas de Estados Unidos, cuya gala se celebró este pasado domingo.En cambio, en la sección MAFIZ Specials —dedicada a proyectos audiovisuales ya finalizados o en las últimas etapas de postproducción— se exhibieron Chichero, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley; Cautiverio, dirigida por Omar Calvo junto al paraguayo Sebastián Jiménez Franco; En busca del indio Conejo, de Annie Canavaggio y María Neyla Santamaría; Paraíso tropical, de Abner Benaim; Soñar el jazz, de Luis Romero; Belisario, de Alberto Serra; y Como cantan las aves, dirigida por Sara Martínez.Asimismo, los proyectos cinematográficos panameños Cuscú de Said Isaac, El legado de Reina de Tatiana Salamín y La residencia de Mariel García Spooner fueron reconocidos durante la premiación de MAFIZ Specials.Un evento que significó un amplio despliegue por parte de la delegación panameña conformada por la viceministra de Cultura Arianne Benedetti y la directora de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura Sheila González, y la Directora de la Comisión Fílmica del Ministerio de Comercio e Industrias María Cecilia Arias, además del embajador de Panamá en España Héctor Infante, el cónsul de Panamá en Sevilla Francisco Gandullo, y la directora de la Fundación y del Festival Internacional de Cine de Panamá Karla González. Además, acudieron una decena de cineastas panameños, entre los que se encontraban Arturo Montenegro, Mariel García Spooner, entre otros.El clímax de la participación panameña en el Festival de Málaga fue el otorgamiento de la Biznaga de Honor del Ayuntamiento de Málaga a Panamá, conferida por el alcalde de la ciudad andaluza, Francisco de la Torre. Todo ello en unos días en los que Panamá también no solo quiso reafirmar la potencia de su cine y sus historias, si bien es una industria joven en la región, sino su capacidad de convertirse en el ‘hub’ de las producciones cinematográficas internacionales.'Panamá es un país muy chiquito que tiene solo cuatro millones de habitantes, pero es un país que se quiere mucho, con una cultura muy fuerte. (...) Lo que se quiere por medio del cine es que conozcan nuestra identidad, que conozcan nuestras locaciones, nuestra cultura y es lo que creo que estamos logrando', dijo la viceministra Benedetti, al ser entrevistada por la agencia EFE tras recibir la Biznaga de Honor.En este sentido, la ministra de Cultura Maruja Herrera expresó que 'no se trata solo de exhibir películas, sino de posicionar a Panamá como un socio estratégico para la coproducción, la inversión y el desarrollo de proyectos audiovisuales', haciendo énfasis – también en una entrevista con la agencia EFE – que el país tiene una diversidad de locaciones para las producciones audiovisuales como lo pueden ser las playas a lo largo de la geografía nacional y los paisajes coloniales.'Contamos con incentivos fiscales competitivos que permiten a las producciones recuperar una parte importante de su inversión al rodar en el país, pues toda aquella producción que invierta en el territorio nacional más de 500.000 dólares, podrá acceder a un retorno de inversión del 25 %', agregó la ministra de Cultura.