Caso Lili Pink: empresa afirma que no existe decisión judicial y pide respetar el debido proceso

En medio de los conflictos legales que han surgido en torno a la empresa Lili Pink, la compañía respondió a los señalamientos que la vinculan con presuntos actos irregulares, marcando distancia de cualquier conclusión anticipada.

A través de un comunicado, la empresa aclaró que actualmente está vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, pero subraya que, hasta la fecha, no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna.

Frente a las acusaciones de contrabando, Lili Pink rechazó categóricamente que haya una declaratoria judicial que las respalde. Además, sostiene que las actuaciones administrativas están siendo disputadas ante las instancias correspondientes, en un proceso que aún está lejos de cerrarse.

La compañía defiendió su operación asegurando que todas sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente sustentados. En ese sentido, recalcó que lo que hoy se presenta como hechos consumados no es más que una controversia legal en desarrollo.

En su pronunciamiento, Lili Pink adviertió sobre inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, situación que, según indica, deberá aclararse en sede judicial.

Asimismo, la compañía reiteró que genera más de 3,000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y otros países de Latinoamérica, y que ha comparecido ante las autoridades ejerciendo plenamente su derecho a la defensa.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, instando a evitar interpretaciones anticipadas que sustituyan las decisiones judiciales.