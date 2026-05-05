Caso Lili Pink: empresa afirma que no existe decisión judicial y pide respetar el debido proceso

En medio de los conflictos legales que han surgido en torno a la empresa Lili Pink, la compañía respondió <b>a los señalamientos que la vinculan con presuntos actos irregulares</b>, marcando distancia de cualquier conclusión anticipada.A través de un comunicado, la empresa aclaró que actualmente está vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, pero subraya que, hasta la fecha, <b>no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna.</b>Frente a las acusaciones de contrabando, Lili Pink<b> rechazó categóricamente que haya una declaratoria judicial que las respalde</b>. Además, sostiene que las actuaciones administrativas están siendo disputadas ante las instancias correspondientes, en un proceso que aún está lejos de cerrarse.La compañía defiendió su operación asegurando que <b>todas sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente sustentados</b>. En ese sentido, recalcó que lo que hoy se presenta como hechos consumados<b> no es más que una controversia legal en desarrollo.</b>En su pronunciamiento, <b>Lili Pink adviertió sobre inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente </b>y los valores reales de las actuaciones administrativas, situación que, según indica, deberá aclararse en sede judicial.Asimismo, <b>la compañía reiteró que genera más de 3,000 empleos directos, opera legalmente en Colombia y otros países de Latinoamérica,</b> y que<b> ha comparecido ante las autoridades ejerciendo plenamente su derecho a la defensa.</b>Finalmente, la empresa hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, instando a evitar interpretaciones anticipadas que sustituyan las decisiones judiciales.