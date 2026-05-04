Regulación de los club de padres de familias, a la espera de la sanción del Ejecutivo

Las asociaciones de padres de familia en los centros escolares públicos tendrán nuevas reglas. O, por lo menos, un proyecto de ley que regula estas organizaciones fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y solo está a la espera de la sanción del Ejecutivo.

El proyecto de ley, presentado por la diputada Patsy Lee, establece que, para integrar una asociación de padres de familia, la persona debe estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, para lo cual deberá presentar el certificado emitido por la autoridad competente; no haber sido condenada por delito doloso y no tener cuentas pendientes o morosidad con la Asociación de Padres de Familia, para lo cual deberá aportar paz y salvo.

La propuesta establece que, de forma excepcional, el presidente de la junta directiva de la asociación de padres de familia podrá reelegirse una sola vez de inmediato si demuestra que hizo una buena gestión y cumple con los siguientes requisitos: haber presentado y publicado un informe de su gestión y las metas cumplidas, junto con los estados financieros; estar paz y salvo en el pago de sus cuotas, así como contar con una auditoría y haber cumplido con la transparencia.

El proyecto también establece un consejo de vigilancia que será un órgano de control con autonomía operativa, encargado de fiscalizar todas las actividades de la asociación de padres de familia y de proponer recomendaciones para su mejor desempeño.

El consejo de vigilancia estará integrado por tres miembros elegidos por la asamblea general, además del fiscal, quien lo presidirá. Su composición será de un presidente, un secretario y dos vocales, y serán elegidos por el mismo período que la junta directiva. Los miembros del consejo de vigilancia deberán cumplir con los mismos requisitos que los miembros de la junta directiva, y les serán aplicables las mismas prohibiciones y prerrogativas que establece la norma.

Entre las funciones del consejo de vigilancia está la de supervisar la correcta administración del patrimonio, la ejecución del presupuesto y la gestión de los fondos de la asociación.

También tendrá la responsabilidad de atender las denuncias que se presenten contra la asociación, las cuales serán conformadas en cada uno de los centros educativos oficiales.

La diputada Lee, en su exposición de motivos, resalta que las asociaciones de padres de familia se regulan actualmente por dos decretos emitidos, el primero en 1985 y el segundo en 1989.

A juicio de la diputada, las normas están desactualizadas y generan vacíos legales, así como inconsistencias y debilidades en la fiscalización del manejo de fondos. Esta situación ha permitido que, en múltiples casos, se presenten malas prácticas administrativas, afectando directamente la confianza de los padres y el bienestar de la comunidad educativa.

“Este proyecto tiene como propósito unificar, bajo una sola normativa moderna y eficaz, el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, tanto dentro de la educación básica general como de la educación media, garantizando la transparencia en el manejo de recursos y su destino óptimo en beneficio de los estudiantes”, señala la exposición de motivos.

Agrega que la propuesta busca incorporar mecanismos claros de control financiero, rendición de cuentas, sanciones ante incumplimientos y requisitos de archivo documental, fomentando una cultura de legalidad, responsabilidad y participación democrática.

El proyecto de ley fue aprobado en tercer debate durante el último día de sesiones ordinarias la semana pasada. El documento pasa al Ejecutivo para su sanción o veto.